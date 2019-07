AK Parti Edirne Milletvekili ve MKYK Üyesi Aksal: " Roman vatandaşlarımızın yaşam standartlarının...

AK Parti Edirne Milletvekili ve MKYK Üyesi Dr. Fatma Aksal, II. aşama Roman Eylem Planına ilişkin yaptığı açıklamada, "Roman vatandaşlarımızın yaşam standartlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Roman çocuklarının eğitim olanaklarından her evladımız gibi yararlanması, eğitim-öğretimde sürekliliğin sağlanması, sosyal, psikolojik ve akademik destek alması "II. Aşama Eylem Planı"nın öncelikleri arasında yer almaktadır" dedi.AK Parti Edirne Milletvekili ve MKYK Üyesi Dr. Fatma Aksal, Roman vatandaşlara yönelik olarak gerçekleştirilen "II. Aşama Eylem Planı 2019-2021" ilişkin yaptığı açıklama şöyle:"Roman vatandaşlarımızın eğitim, istihdam, barınma, sağlık, sosyal hizmetlerden yararlanma gibi alanlardan daha çok faydalanma ve bu hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bazı milletvekillerimizle birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret ederek, çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunduk.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mart 2010 tarihinde başlattığı "Roman Açılımı" Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için tarihi nitelikte bir adımdı. Bu kapsamda hazırlanan "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi 2016-2021" ve "I. Aşama Eylem Planı 2016-2018" amacına ulaşmış, çalışmalar "II. Aşama Eylem Planı 2019-2021" ile devam etmektedir."II. Aşama Eylem Planı"nda öncelik olarak belirlenen eğitim, istihdam, barınma, sağlık, sosyal hizmetlerden yararlanma gibi alanlarda yapılan çalışmalarla Roman vatandaşlarımızın yaşam standartlarının geliştirilmesi hedefleniyor.AK Parti iktidarlarına kadar Roman vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar hiçbir dönemde bu kadar çok önemsenmemiş, konuya hep yabancı kalınmış, Roman vatandaşlarımız toplumdaki dışlanmışlıkları yetmezmiş gibi devlet tarafından da adeta yok sayılmışlardır.Bu duruma itiraz yine AK Parti'den gelmiş ve 2002'de iktidara gelmesinin ardından AK Parti Roman Çalıştaylarıyla başlattığı süreci kararlılıkla sürdürmüştür. AK Parti, "II. Aşama Eylem Planı" ile Roman vatandaşlarımıza yönelik devlet hizmetlerinin kalitesinin artırılmasındaki iradesini sürdürmektedir.Roman çocuklarının eğitim olanaklarından her evladımız gibi yararlanması, eğitim-öğretimde sürekliliğin sağlanması, sosyal, psikolojik ve akademik destek alması "II. Aşama Eylem Planı"nın öncelikleri arasında yer almaktadır.Geleneksel meslekleri olan müzisyenlik, demircilik, kalaycılık, sepetçilik, elekçilik, hasırcılık ve bohçacılık gibi iş kollarında bir piyasa oluşturma imkanı kalmadığı için istihdam konusunda büyük sıkıntılar yaşayan Romanlarımız sosyal güvencesi ve düzenli bir geliri olan iş kollarında çalışmalarını sağlamak amacıyla da Romanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde İŞKUR tarafından bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması, Roman vatandaşlarımıza girişimcilik eğitimlerinin verilmesi ve Roman vatandaşların istihdamını artırmaya yönelik farkındalık faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir.Kentsel dönüşümün yanı sıra ev onarımları ve yeni ev yapımı için maddi destek sağlanarak Roman vatandaşlarımızın barınma sorunlarının çözümüne yardımcı olunmuştur.Sağlık ve sosyal hizmetlerden de her vatandaş gibi aynı şartlara sahip Roman vatandaşlarımızın bu hizmetlerden yararlanma oranlarının artırılması çalışmaları hızla devam etmektedir.Strateji ve Eylem Planının uygulanmasından sorumlu kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile STK temsilcilerinin bir araya gelerek ve uygulamaları ve öngörülen eylemleri istişare ettiğimiz toplantılarımız da düzenli olarak gerçekleştirilmekte ve Roman vatandaşlarımıza yönelik ön yargılarının ortadan kaldırılması için eylem planımızda yer alan tüm faaliyetler eksiksiz yerine getirilmektedir." - ANKARA