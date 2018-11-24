24 Kasım 2018, 20:15
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AK Parti Elazığ Belediye Başkanı Adayı Şahin Şerifoğulları Kimdir?

31 Mart 2019'da gerçekleşecek yerel seçimlerde AK Parti'nin Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları oldu. Peki, Şahin Şerifoğulları kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir?

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'nin Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları olduğunu açıkladı. Şahin Şerifoğulları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Şahin Şerifoğulları kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir?

ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI KİMDİR?

Şahin Şerifoğulları, 1980 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olan Şahin Şerifoğulları, akaryakıt istasyonu, inşaat ve güneş enerjisi sektöründe faaliyette bulunan aile şirketinde yönetici olarak görev yapmaya devam ediyor.

AMATÖR SPOR KULÜPLERİ BAŞKANI

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Şerifoğulları, bir çok sivil toplum kuruluşunda da aktif olarak görev aldı.

Ak Parti'den 27'inci dönem Elazığ 5'inci sıra milletvekili adayıydı. Evli olan Şerifoğulları'nın 3 çocuğu bulunuyor.

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24 Kasım 2018 Cumartesi 20:15