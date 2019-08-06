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AK Parti Elazığ Milletvekili Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen bıyık diyaloğuna ait görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

06.08.2019 10:11
AK Parti Elazığ Milletvekili Ağar: Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor

Mehmet Ağar'ın oğlu AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'ın anlattığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen bıyık diyaloğunun görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ağar'ın, "Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor" ifadeleri dikkat çekti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'ın Malatya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen kısa süreli bir diyaloğu geçen günlerde haber olmuştu.

O diyalogda Ağar ile Erdoğan arasındaki dikkat çeken ifadeler görüntülerin ortaya çıkmasıyla anlaşıldı.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Ağar'ın gençlik buluşmasında yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ'a geldi. Miting için ayakta bekliyoruz, protokol dizildi, tek tek tokalaştı, sıra bana geldi, şöyle yüzüme baktı gülüyor, ben niye gülüyor dedim tam o sıra, 'Evladım senin bıyıklar uzamıyor mu?' dedi. Bende, 'Efendim uzar dedim' yanağımı okşadı" diye konuştu.

Ağar'ın hikayeyi anlatırken, "Cumhurbaşkanı denince bize Allah gibi geliyor" demesi sosyal medyada yankı uyandırdı.


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