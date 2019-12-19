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AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'a muhalefetten protesto

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, muhalefet milletvekilleri tarafından protesto edildi.

19.12.2019 23:59 | Son Güncelleme: 20.12.2019 00:03 AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'a muhalefetten protesto
TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Zülfü Demirbağ, muhalefet milletvekilleri tarafından protesto edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Genel kurulda konuşma yapan AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu tarafından kabul edilen sözde Ermeni soykırımı tasarısını kınadığını belirtti ve hükümetin icraatlarından bahsetti.

Demirbağ, kürsüye çıkmasından itibaren muhalefet milletvekillerinin protestosuyla karşılaştı. TBMM Başkanvekili Levent Gök, milletvekillerine, "Kürsü özgürlüğünü koruyalım. Kürsü dokunulmazlığı herkese lazım" uyarısını yaptı. Demirbağ, AK Parti milletvekilleri tarafından ayakta alkışladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, sataşanlar olduğunu söyleyerek, Demirbağ'a yapılan hareketi kabul etmediklerini ve bunun tahammülsüzlük olduğunu belirtti.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, kürsü özgürlüğünün önemine değinerek, Demirbağ'ın tahammül ederek, konuşmasını bitirdiğini ifade etti. Muhalefet milletvekilleri Demirbağ'ı kendilerine konuşmaları esnasında tepki gösterdiği için protesto ettikleri belirtti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Politika

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