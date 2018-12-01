AK Parti Engelliler İçin Büyük Reformlar Yaptı"

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:08



01 Aralık 2018 Cumartesi 15:08

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, AK Parti iktidarları döneminde engelliler için büyük reformların yapıldığını belirtti.Güler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, toplumda daha önce ihmal edilen ve görmezden gelinen engellilerin, sosyal yaşamdaki ihtiyaçlarının AK Parti hükümetleri döneminde önemsendiğini ifade etti.Engellilerin sosyal hayatta birçok ihtiyacı çözüm beklerken, AK Parti iktidarları döneminde çok büyük reformlar yapıldığını dile getiren Güler, şunları kaydetti:"İhmal edilen ve görmezden gelinen engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamdaki ihtiyaçlarını önemseyen AK Parti hükümetleri, toplumda yer alma hakkını önemseyerek kanuni yasal düzenlemeler yaparak ihmal edilmişliğin önüne geçti. Sosyal devlet ilkesini baz alan AK Parti, engellilerimizin çağdaş ülkelerdeki gibi sosyal hizmet ve güvenceye kavuşmasını sağladı. Özürlüler Kanunu ile engellilerimizin iş hayatında daha etkin yer almalarını sağladık ve özel sektörlerde özürlü istihdamını teşvik edici hatta zorlayıcı kanunlar çıkardık. Önce insan politikasını önemseyerek, eşit haklara sahip olması gereken engellilerimizi de topluma kazandırdık. Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bütün toplumumuzu, bu alanda daha sorumlu davranmaya, daha yüksek bir hassasiyet göstermeye ve özürlülük sorununun çözümüne katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Bu düşüncelerle Dünya Engelliler Günü'nün engelli vatandaşlarımız ve tüm dünyadaki engelliler için hayırlara vesile olmasını diliyorum."