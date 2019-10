AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam'a coşkulu karşılama

AK Parti Erciş İlçe Başkanlığına atanan Nedim Sağlam, mazbatasını alıp ilçeye döndüğünde coşkuyla karşılandı.AK Parti Erciş İlçe Başkanlığına atanan Nedim Sağlam, mazbatasını alıp konvoy eşliğinde ilçeye döndü. Sağlam, İlçe Binası önünde kendisini karşılayanları selamlayarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Sağlam, "Bugüne kadar 'Ak dava' için, gecenizi gündüzünüze kattınız. AK Parti'mizin başarısı için durmadan yorulmadan çalıştınız. Bugün de bu kardeşinizi yalnız bırakmadınız. Bu vesile ile hepinizi en içten kalbi duygularımla selamlıyorum. Çıktığımız bu kutlu yolda, şahsımıza verilen her görevi şeref addederiz. Partimizin değişik kademelerinde, birçok farklı görevlerde çalışma bahtiyarlığına kavuştum. AK Parti'nin kuruluşundan itibaren, bu davanın ve mücadelenin içindeyim. Büyük bir azim ve inançla bugüne gelmiş bulunmaktayız. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, halka hizmet Hakka hizmet şuuru ile çıktığımız bu yolda, sizin gibi değerli dava arkadaşlarım olduğu için Allah'a hamd ediyorum." dedi.AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, "Genel merkezimizin oldukça önem verdiği, 2023 vizyonuna uygun, AK kadroların tekrar yapılanması sürecinde, şahsımın da Erciş İlçe Başkanlığına layık görülmesi benim için bir onurdur. Başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu süreçte bizi yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen tüm dostlarıma minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Partimizin geleneğinden gelen her kardeşim bilir ki, bu bir bayrak yarışıdır. Ben de bir kardeşiniz olarak bunun bilincindeyim." diyerek şunları kaydetti:"Daha önceki dönemlerde, çeşitli kademelerde görev yapan, partimize hizmeti bulunan tüm arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ederim. Ayrıca, benimle birlikte bu göreve talip olan tüm arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte de, partimiz için değerli katkılarının olacağını biliyorum. Partimizi ve memleketimizi daha ileriye taşımak için, bu arkadaşlarımızın bilgi ve birikimlerinden her zaman istifade etmeye gayret edeceğimizi huzurlarınızda belirtmek isterim. Şu çok iyi bilinmelidir ki, bu dava için mücadele eden, her bir Ak Partili nefer, bizim için çok önemlidir. Bu vesile ile tüm aday adayı arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. AK Parti büyük bir camiadır. Takdir edersiniz ki, büyük camiaların dönem dönem kendilerini yenilemeleri ve güncellemeleri son derece önemlidir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile tüm ülkemizde olduğu gibi, ilçemizde de bu yenilenme ve kan değişimi muhakkak olacaktır. İlçemizde bu yenilenme ve kan değişiminin, partimizin gücüne güç katacağını umut ediyoruz. AK Parti ailesi olarak, bundan sonraki süreçte de, hepimiz el ele gönül gönülle vereceğiz ve partimizi hak ettiği yere ulaştıracağız.""Partimizin tüm organları ile bir ve beraber olarak 2023 hedeflerine hazırlanacağız. Burada gençlerimize çok iş düşüyor. Geçlerimizin bu noktada, partide daha aktif olacağını belirtmek isterim. Aynı şekilde hanım kardeşlerimin de daha önceki dönemlerde olduğu gibi katkıları çok önemli olacaktır." ifadelerini kullanan Sağlam, "Siyaset alanın daraltılmasına ve saygınlığının gölgelenmesine dönük tüm teşebbüslere karşı, kararlı bir duruş sergileyeceğimi aynı zamanda her şeyden önce adalet ve eşitliği sağlayacağım size en büyük teminatımdır. Küskünlükleri, kırgınlıkları bir kenara bırakarak, partimiz ve memleketimizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağımıza kimsenin kuşkusu olmasın. Azim ve inançla sürdüreceğimiz bu mücadelemizde, AK Parti'ye gönül vermiş tüm değerli kardeşlerimi, bizden desteklerini esirgememelerini ve daha iyi bir Erciş için daha iyi bir Türkiye için beraber çalışmaya davet ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlarımı sunuyor ve hepiniz Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.Konuşmanın ardından parti binasına geçen Erciş İlçe Başkanı Sağlam, burada görevi devraldığı eski İlçe Başkanı Adnan Aydın'a bir demek çiçek ile teşekkür plaketi sunarak hizmetlerinden ötürü başkan ve yönetimine teşekkürlerini iletti.AK Parti eski Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın ise yaptığı konuşmada, 2014 yılından bugüne kadar ilçe başkanlığı görevinin sürdürdüğünü anımsattı. Görevi teslim etmenin görevi almak kadar mutlu bir olay olduğunu anlatan Aydın, "2014 yılından bugüne kadar 5 seçim yaşadım. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında milletvekillerimizle birlikte ilçemize yakışan bütün hizmet ve katkıları sunduk. Kendisine bu kutsal görevi tevdi edilen i Nedim sağlam kardeşim 2014 yılından bugüne kadar verilen tüm görevleri layıkıyla yerine getirdi. Bu süreçte 7 kıymetli arkadaşımız Ankara'ya gitmişti, ama bu görev bir kişiye verilecekti. O da Nedim Sağlam kardeşime nasip oldu. Mutluyum, çünkü AK Parti gibi büyük bir camiada yer alıp hizmet ettim. Bundan sonra da inşallah görev ne olursa olsun hiç olmasa bile partimde Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki yolu takip edip, partime çalışacağım. Birlik ve beraberlik içinde bu davayı yürüteceğiz inşallah. Bu vesile ile yeni başkanımızda görevinde üstün başarılar dilerken, görev sürem içinde birlikte hareket ettiğimiz partimizin değişik kademelerinde görev almış dava arkadaşlarıma, basın mensuplarına huzurlarımızda bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından eski Başkan Adnan Aydın makam koltuğunu yeni Başkan Nedim Sağlam'a teslim etti. - VAN