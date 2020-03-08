AK Parti Erdemli İlçe Kongresi yapıldı
AK Parti Erdemli 6. Olağan İlçe Kongresinde gerçekleştirildi.
08.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:08
AK Parti Erdemli 6. Olağan İlçe Kongresinde gerçekleştirildi.
Erdemli Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede tek liste halinde yapılan seçimde tüm delegelerin oyunu alan Kaya ilçe başkanlığına seçildi.
Kaya, kendisine ve ekibine güven oyu verilmesinden dolayı tüm delegelere teşekkür etti.
Kongrede delegeler ve partililer Kaya'yı tebrik etti.
Erdemli Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede tek liste halinde yapılan seçimde tüm delegelerin oyunu alan Kaya ilçe başkanlığına seçildi.
Kaya, kendisine ve ekibine güven oyu verilmesinden dolayı tüm delegelere teşekkür etti.
Kongrede delegeler ve partililer Kaya'yı tebrik etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :AK Parti Erdemli İlçe Kongresi yapıldı
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Güncel
Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir
Güncel
Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı