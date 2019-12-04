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AK Parti Ermenek'te delege seçimi yaptı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, AK Parti'nin delege seçimlerine partililer yoğun ilgi gösterdi.

04.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:33AK Parti Ermenek'te delege seçimi yaptı
'ın ilçesinde, AK Parti'nin delege seçimlerine partililer yoğun ilgi gösterdi.

AK Parti Ermenek İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongre için bugün delege seçimi yaptı. İlçe teşkilat binasında sabah saat 10: 00'da başlayan ve partililerin yoğun ilgi gösterdiği seçim saat 16: 00'a kadar devam etti.

AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt Sarıtaş yaptığı açıklamada, "Biz bir aileyiz. Biz, bir dava için, hizmet için yola çıktık. Kurulduğumuz günden bu yana milyonlarca üyeye ulaştık. Köylerimizden, illerimize kadar ülkemizin kalkınması güçlenmesi tek sevdamızdır. 7. Olağan kongremizi yapacağız. Bu gün delege seçimlerimizi yaptık. İlçemize ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KARAMAN

AK Parti, Karaman, Ermenek, Politika

Kaynak: İHA

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