AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen kimdir?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yeniden Mehmet Sekmen oldu. Peki, AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olan Mehmet Sekmen kimdir?

MEHMET SEKMEN KİMDİR?

Mehmet Sekmen, 1958 yılında Erzurum Pazaryolu Kılıççı Köyünde dünyaya geldi. İlkokula doğduğu köyde başlayan Mehmet Sekmen, İstanbul Fatih İmam Hatip lisesinden mezun oldu. Sekmen, İstanbul Üniversite İşletme Fakültesini bitirdikten sonra Ankara'da Bankacılık eğitimini tamamladı. Gençlik yıllarından beri çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif görevler aldı.

Mehmet Sekmen, iş hayatına bir kamu bankasında yöneticilik yaparak başladı. 1985 yılından sonra Mali Müşavirlik ve özel sektörde holding finans yöneticiliği yaptı.

MEHMET SEKMEN'İN SİYASİ HAYATI

Aktif siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal İlçe Başkanı olarak başladı. Ardından 1989 yılında Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanlığına seçildi. 27 Mart 1994 Yerel Seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999 seçimlerinde tekrar kazanarak Kartal'da 2. Dönem Belediye Başkanı olarak hizmet etti.

KARTALSPOR KULÜP BAŞKANLIĞI YAPTI

10 yıl Kartal Spor Klübü Başkanlığı yapan Sekmen, Kartal Sporun altyapısını kurarak aynı zamanda 2. Lig Klüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulundu. Kartal Spor Güreş Klübü kurarak spor alanındaki hizmetlerine devam etti.

MEHMET SEKMEN TBMM'DE ÖNEMLİ GÖREVLERDE BULUNDU

2002 yılında yapılan Genel Seçimlerde 22.Dönem İstanbul Milletvekilliğine seçildi. TBMM'de sırasıyla Plan Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Bayındırlık Komisyonunda görevler yaptı. 2003-2005 arası Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı Danışma Kurulu Üyeliği yaptı.

Sekmen, Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı ve Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı ve Ege Bölgesi Koordinatörlünü yapmıştır. Eğitim ve bilimin önemine binaen akademik alanı da ihmal etmeyerek, bütün bu yoğunluğun arasında İktisat alanında Yüksek Lisansına devam etmektedir.

MEVCUT ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

27 Temmuz 2007 seçimlerinde 23. Dönem İstanbul Milletvekilliğine seçildi. Bu zaman aralığında sırasıyla Güney Anadolu Bölge Koordinatörlüğü, Erzurumun da içinde olduğu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü yaptı. 30 Mart 2014 Belediye seçimlerinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan'ı seçilmiştir. Mehmet Sekmen, evli 4 dört çocuk babasıdır.