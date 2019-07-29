Haberler» Güncel» Haber

AK Partili Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili gri kategorideki terörist yakalandı

AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili, gri kategorideki terörist Erzurum'da yakalandı.

29.07.2019 14:14
AK Partili Meclis Üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili gri kategorideki terörist yakalandı

Erzurum'da, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan terörist yakalandı. Teröristin, AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi.

GRİ KATEGORİDE, 300 BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan bir teröristin Erzurum'da yakalandığı bildirildi. Söz konusu teröristin AK Parti Erzurum Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün öldürülmesi olayının faili olduğu belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 18 Haziran 2019 tarihinde AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasında arazide terk edilmiş haldeki araçta ölü bulunmuştu. Olayla ilgili Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.


AK Parti, Karayazı, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:30   Kızıltepe'de alacak-verecek kavgası: 1 ölü, 2'si çocuk 3 yaralı
23:30   İsveç Başbakanı Löfven'den Trump'a cevap
23:29   KİK'ten Suriye'deki Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes çağrısı
23:29   SPOR Beşiktaş'tan golsüz prova
23:25   DHA DIŞ ? Brezilya'da cezaevinde çeteler savaştı: 52 ölü
23:23   Yemen'deki Husilerden "koalisyon güçlerinin saldırısında 13 sivil öldü" iddiası
23:23   Kırklareli'nde şiddetli sağanak