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AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar: FETÖ'yü aklama çabasına giren Arınç, bu kez külliyeye çarptı

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, "KHK bir faciadır" sözleriyle büyük tepki toplayan Bülent Arınç için, "FETÖ'yü aklama çabasına giren Arınç, bu kez külliyeye çarptı." dedi.

04.11.2019 20:17

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'ın, "KHK bir faciadır" sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Şamil Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ'yü aklama çabasına giren Arınç, bu kez külliyeye çarptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Arınç'a '15 Temmuz'u gölgeleme' diyerek tepki gösterdi." ifadelerini kullandı.

"SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM" DEMİŞTİ

Öte yandan Şamil Tayyar, AK Parti'de 3 dönem Milletvekilliği yapmış olan Şamil Tayyar, Bülent Arınç'ın son dönemlerde FETÖ'yle ilgili yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Savcıları göreve çağırıyorum." demişti.

"KHK FACİADIR DEMEK 15 TEMMUZ'U GÖLGELEMEKTİR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'deki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bülent Arınç'ın KHK ile ilgili sözlerine ilişkin, "KHK'lar durup dururken gündeme gelmemiştir. KHK faciadır demek 15 Temmuz'u gölgelemektir." açıklamasını yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, KHK ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama yapmıştı. "KHK bir faciadır" diyen Arınç, "Evime temizlik yapmaya gelen bir daire başkanı kadını gördükçe, eşi polislikten ihraç edilen bir kadını gördükçe ben yerin dibine geçiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar: FETÖ'yü aklama çabasına giren Arınç, bu kez külliyeye çarptı

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