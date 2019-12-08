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AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı İsmail Palaz görevinden istifa etti

AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı İsmail Palaz, 7. olağan kongre süreci doğrultusunda yapılan istişareler sonucu ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirtti.

08.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:48AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı İsmail Palaz görevinden istifa etti
AK Parti İlçe Başkanı İsmail Palaz, 7. olağan kongre süreci doğrultusunda yapılan istişareler sonucu ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirtti.
Palaz, yaptığı açıklamada, 18 Kasım 2017'de devraldığı AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığı görevini bugüne kadar layıkıyla yerine getirdiğine inandığını söyledi.
İlçe başkanlığı sürecinde desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür eden Palaz, yeni göreve gelecek arkadaşına başarı diledi.
AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz de AK davanın bir bayrak yarışı olduğunu ifade etti.
7. olağan kongre süreci doğrultusunda yapılan istişareler sonucu ilçe başkanı Palaz'ın istifasını verdiğini hatırlatan Altınöz, "AK dava bir bayrak yarışıdır, Eskipazar İlçe Başkanımız İsmail Palaz'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim, kendisi ilçe başkanı olmasa bile AK davanın neferi olarak yine hizmet edecektir. Bundan sonraki hem siyasi hem de iş hayatında kendisine başarılar diliyorum." dedi.

Eskipazar, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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