Haberler » Politika » AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığına Ali Ünal atandı - Haberler

AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığına Ali Ünal atandı

AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı İsmail Palaz'ın istifasının ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığı görevine Ali Ünal atandı.

20.12.2019 19:11 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:16 AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığına Ali Ünal atandı
AK Parti İlçe Başkanı İsmail Palaz'ın istifasının ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığı görevine Ali Ünal atandı.

Hafta içi AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığında AK Parti Bursa Milletvekili ve Karadeniz Bölge Koordinatörü Başkanlığında yapılan temayül yoklamasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucu 'ya Ahmet Aydemir, Ali Ünal, İdris Örenbaşı, çağrıldı. Burada yapılan mülakat ve değerlendirmeler sonucu AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığı görevine Ali Ünal atandı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, "AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığına Ali Ünal atanmıştır. Rabbim hayırlı ve güzel hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı olan Ali Ünal, kısa bir süre içerisinde yeni yönetim kurulu üyelerinin belirleneceğini açıkladı. - KARABÜK

Eskipazar, AK Parti, Ali Ünal, Ankara, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

20:03   Miss Amerika birincisi Virginia güzeli bilim insanı oldu - Haberler
20:02   Ordu'daki uyuşturucu operasyonunda 19 tutuklama - Haberler
19:53   Araç dereye yuvarlandı: 1 ölü - Haberler
19:49   Elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu - Haberler
19:48   Miss Amerika birincisi Virginia güzeli bilim insanı oldu - Haberler
19:31   Rus güçleri Haseke'nin Tel Temr beldesine gözlem noktası kurdular - Haberler
19:24   Savcı Sayan'ın Twitter'dan paylaştığı "Nusret'le protokol imzaladık" notlu fotoğraf gündem oldu - Haberler
19:04   Meclis'in 10. partisi Demokratik Bölgeler Partisi oldu - Haberler
18:49   İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı - Haberler
18:46   Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail'in işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açacak - Haberler
20.12.2019 20:13:13