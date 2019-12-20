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AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığına Ali Ünal atandı

AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığı görevine Ali Ünal'ın atandığı bildirildi.

20.12.2019 21:38 | Son Güncelleme: 20.12.2019 22:30 AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığına Ali Ünal atandı
AK Parti İlçe Başkanlığı görevine Ali Ünal'ın atandığı bildirildi.
Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, AK Parti Milletvekili ve Karabük Koordinatörü Mustafa Esgin Başkanlığında Eskipazar İlçe Başkanlığındaki temayül yoklamasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucu, Ahmet Aydemir, Ali Ünal ve İdris Örenbaşı'nın AK Parti Genel Merkezine çağrıldığı belirtildi.
Açıklamada, AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında ilçe başkanlığı görevine Ali Ünal'ın atandığı kaydedildi.
İl Başkanı İsmail Altınöz, yaptığı açıklamada, "AK Parti Eskipazar İlçe Başkanlığına Ali Ünal atanmıştır. Rabbim hayırlı ve güzel hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Eskipazar, Ali Ünal, AK Parti, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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