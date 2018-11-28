AK Parti Eskişehir Belediye Başkan Adayının Eşi, Erdoğan'ın Elini Sıkmadı

AK Parti'nin Eskişehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı'nın eşi Sümeyye Sakallı protokol esnasında kendisiyle tokalaşmak isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini sıkmadı.

20 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI AÇIKLADI

Erdoğan partisinin grup toplantısında AK Parti'nin 20 ildeki belediye başkan adaylarını kamuoyuyla paylaştı. İsmi açıklanan adaylar, yanlarındaki heyetle kürsüye çıkıp Erdoğan'la tokalaştı ve gazetecilere fotoğraf verdi. Eskişehir adayı Burhan Sakallı ve beraberindekiler kürsüye çıktığında gazetecilerin objektiflerine o ilginç anlar yansıdı.

ERDOĞAN'IN ELİ HAVADA KALDI

Başkan adayı Burhan Sakallı'nın eşi de fotoğraf için orada bulunanlar arasındaydı fakat gruptaki erkeklerin arkasında kaldı. Adaylığın heyecanından olsa gerek Burhan Sakallı bile onu göremedi. Durumun hemen farkına varan Erdoğan, yanındakileri eliyle iterek hanımefendiye yer açmalarını söyledi. Bu müdahalenin ardından eşinin yanına gelen Sümeyye Sakallı'ya tokalaşmak için elini uzatan Erdoğan'ın eli havada kaldı.

ANLAYIŞLA KARŞILADI

Erdoğan, Sakallı'nın tutumunu anlayışla karşılayarak elini indirdi ve fotoğraf çekimi yapıldı.