AK Parti Gaziantep Mitingi

Kaynak: AA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısını kınadıklarını belirterek "İslam karşıtlığının, Türk düşmanlığının kimseye faydasının olmadığını herkes görmelidir. İslam, bütün özgürlüklerin teminatıdır. İslam barış dinidir. İslam karşıtlığının, Türk düşmanlığının kimseye faydasının olmadığını herkes görmelidir." dedi.Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, Gaziantep'in bugün bir dünya liderini karşılayacağını dile getirdi.Kentin bugün bir başka güzel olduğunu ifade eden Gül, Gaziantep'in 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde adeta sandıkları patlatacağını söyledi. Gül, Gaziantep'in her zaman milletle yol yürüyen AK Parti'yi ve dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini dile getirerek şöyle devam etti:"31 Mart'ta yine Cumhur İttifakı'na Gaziantep en güçlü desteği verecektir. Gaziantep, birliğin ve beraberliğin sembol şehridir. 2 milyon kardeşçe yaşar bu şehirde. Biz zaten böyle güzeliz, daha ileriye de emin adımlarla ilerleyeceğiz. Gaziantep her zaman istikrarın ve AK Parti'nin yanında oldu. Hükümetimiz de her zaman yatırımlar konusunda destekledi. Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberliğin devamı için destek istiyoruz. Biz, birileri gibi sırtını karanlık odalara dayayan değil, sırtını Şahin Bey'e, Şehit Kamil'e dayayan bir ittifakız. O yüzden birileri rahatsız oluyor, o yüzden Netanyahu rahatsız oluyor. Zaten onlar rahatsız olmasa sorun vardır. Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' diyor. Diktatör sensin Netanyahu. Sen aynaya bakarak konuşuyorsun. 'Milletin iradesinden başka hiçbir güç tanımam.' diyen bir insandır Recep Tayyip Erdoğan. Sen diktatör görmek istiyorsan aynaya bak."Türkiye'deki huzur ve birliğin bozulmasını isteyen odaklar olduğuna işaret eden Gül, "Gaziantep'in kaderini, Türkiye'nin kaderini Netanyahu değil, Şahin Bey'in, Şehit Kamil'in torunları belirleyecek, 82 milyon vatan evladı belirleyecek. 31 Mart seçimleri bunun seçimidir." diye konuştu."İslam, bütün özgürlüklerin teminatıdır"İşçi evine giderken ekmeğini daha çok büyütsün, evdeki huzur artsın, istikrar devam etsin, özgürlükler genişlesin istediklerini, bunun teminatı olarak yola devam ettiklerini ifade eden Gül, "31 Mart'ta bu millet yine bir destan yazacak. 'AK Parti gitsin'den başka hiçbir projesi olamayanlara gereken şamarı vuracak mısınız? Sırtını teröre dayayanlara en büyük tokadı sandıkta vuracak mısınız?" dedi.Bakan Gül, konuşmasında Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısına da değinerek şu değerlendirmeyi yaptı:"Yeni Zelanda'da camide Müslümanları katleden saldırıyı kınıyoruz. İslam karşıtlığının, Türk düşmanlığının kimseye faydasının olmadığını herkes görmelidir. İslam, bütün özgürlüklerin teminatıdır. İslam barış dinidir. Terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Başta Avrupa olmak üzere herkesin bu olayları ders almak için fırsat olarak görmesini temenni ediyoruz. Türk düşmanlığını, İslam düşmanlığını körükleyenlerin bu olaylardan ders alması lazım."Gül, seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek verilmesi için çağrıda bulunarak "Cumhur İttifakı'na verilecek her oy Kandil'den Pensilvanya'dan duyulacak, tir tir titreyecekler. 'Bu Gaziantep'in, Şahinbey'in, Şehitkamil'in sesi.' diyecekler. Bizler de sizlere mahcup olmadan hizmete devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.