AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Usta'dan Metro Müjdesi

Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı ve AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta, 'Şehrin öncüleri buluşuyor' toplantısı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada metro müjdesi veren Usta, "Kabataş-Mecidiyeköy-Yeşilpınar-Mahmutbey hattının 4 istasyonu ilçemizde yapıldı. İstasyon çalışmaları tamamlandı. İnşallah bu yaz açılacak" dedi.AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta, 'Şehrin öncüleri buluşuyor' programı ile liseli gençlerle buluştu. Gaziosmanpaşa Kardelen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde gerçekleşen buluşmaya çok sayıda öğrenci katıldı. Programa İlçe Emniyet Müdürü ile İlçe Milli Eğitim Müdürü de katıldı.Burada gençlerle sohbet eden AK Parti Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Usta, Kabataş-Mecidiyeköy-Yeşilpınar-Mahmutbeymetro hattının açılacağı müjdesini verdi."KABATAŞ-MECİDİYEKÖY-YEŞİLPINAR-MAHMUTBEY METRO HATTINI BU YAZ AÇACAĞIZ"Başkan Usta, "Metro yapımı İstanbul'da yoğun olarak devam ediyor. Kabataş-Mecidiyeköy-Yeşilpınar-Mahmutbey hattının 4 istasyonu ilçemizde yapıldı. İstasyon çalışmaları tamamlandı. Şu anda test sürüşleri yapma noktasında çalışmalar sürüyor. Bu yaz içerisinde hizmete girecek duruma geldi. Temennimiz bu yaz hizmete girmesi" sözleriyle metro müjdesi verdi."GENÇLİĞİ BELLİ PROJELERLE SIĞDIRMAK YANLIŞ OLUR"Gençlerle ilgili çok fazla projeyi hayata geçirmek istediklerini aktaran Usta, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:"Gençlerle buluşacak kendimizi tazelemek için bir fırsat. İlçe yöneticileri olarak buradayız. Gençlerle tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Onların öneri ve sorularını alarak bir toplantı düzenledik. Onların fikirleri bizim için önemli. Onların geleceği için planlamalar yaparken kurgulayacağımız projeler böyle buluşmalarda daha da anlam kazanıyor. Gençliği belli projelerle sığdırmak yanlış olur. Kültürle, sanatla ve ağırlıklı olarak sporla buluşturmak düşüncesindeyiz. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Spor Müdürlüğü ile işbirliği içindeyiz. Yaptığımız projeleri daha da disipline ederek ilerleyeceğiz. İlçemizde 100 bine yakın öğrenci kitlesi var. Her öğrencimiz bir spor dalı ile ilgilensin istiyoruz. 360 milyon TL civarında gençlere yönelik spor salonu ve benzeri projemiz var. Gençlik Spor Vadisi projemiz ile gençlere bir yaşam alanı oluşturmak amacındayız." - İstanbul