AK Parti Gelmiş, Memlekete Bereket Gelmiş"

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye, tarımda Avrupa'da 1'inci sıraya, dünyada 7'inci sıraya yükseldi. Bu başarı sizlerin başarısı, destek bizden çalışmak sizden, kendi başarınızı alkışlayın." dedi. Pakdemirli, Bartın Kültür Merkezinde düzenlenen AK Parti proje tanıtım toplantısında, tarım ve orman bakanlıklarının birleşmesiyle işlerin de yoğunlaştığını belirtti."Ama bundan dolayı şikayetimiz yok. İşimiz yoğun olmasına rağmen tarım ve ormanın bir arada götürülmesi gerekiyordu. Toprak ve suyun bir arada yönetilmesi mutlaka gerekiyordu." diyen Pakdemirli, "Orman alanlarını da tarımla planlamak gerekiyor. Bu yüzden büyümesine rağmen size daha hızlı hizmet edecek bir bakanlık haline geldi. Ben dedim ki, 'danışmanlar tutmayacağım, benim en iyi danışmanım, çiftçidir, üreticidir, köylüdür.' Bu sebeple Türkiye'yi gezmeye başladık. Bugün 41 kere maşallah, 41'inci ilimizdeyiz." şeklinde konuştu.Önümüzdeki süreçte tarımın çok daha önemli hale geleceğine vurgu yapan Pakdemirli, "Çünkü önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye'nin yüzde 50 daha fazla gıda ihtiyacı olacak. Teknolojiniz olabilir, savunma sanayiniz, füzeleriniz, uçaklarınız, roketleriniz olabilir ama savunma sanayi kadar önemli bir sektör daha vardır, o da tarımdır. Buzdolabı boş ise uçakları yiyemezsiniz, o yüzden buzdolabını doldurmamız lazım, o yüzden üretim çok önemlidir," diye konuştu."Çiftçimizin elektrik maliyeti yüzde 12 ucuzlayacak""Türkiye tarımda Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'inci sırada. Bu başarı sizlerin başarısı, destek bizden çalışmak sizden, kendi başarınızı alkışlayın." diyen Pakdemirli, şunları söyledi:"Küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da 1'nci sıradayız. Süt sığırı varlığında da. Büyükbaş hayvan varlığında Fransa'dan sonra 2'nci. 2022'ye doğru inşallah tekrar hayvan ihraç eder bir ülke haline geliyor olacağız. Tarımsal üretim ve desteklerimiz AK Parti döneminde 8 kat artmış. Bitkisel üretimimiz yüzde 25, yüzde 80 büyük ve küçükbaş hayvan üretimi artmış. Et üretimimiz yüzde 160, süt yüzde 163, tavuk yüzde 207, yumurta yüzde 67, bal yüzde 45 artmış. Yani AK Parti gelmiş, memlekete bereket gelmiş.Su ürünleri yetiştiriciliğinde de Türkiye dünyada en hızlı büyüyen 3'üncü ülke haline gelmiş. Avrupa Birliği'nde 2002'de 7. sıradaydık, şimdi 2. sıraya yükselmişiz. 2017 yılı sonu itibariyle 276 bin ton üretim yapmışız ve 1 milyar dolar ihracatımız var. 1 milyar dolar ihracatla da 2023 hedeflerimiz 4 yıl öncesinden tuttu. Tohumdaki yeterliliğimiz yüzde 74'e çıkmış, 150 bin tondan 1 milyon 50 bin tona gelmişiz. Orman varlığını da artıran nadir ülkelerden biriyiz."Pakdemirli, üreticinin genel olarak zor bir dönemde olduğunun kabul edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Neden? İşte döviz kurları arttı. Allah'a şükür bunun etkilerini yavaş yavaş geriye doğru aldık. 'Sizleri nasıl daha rahat ettiririz' diye düşünürken, geçmiş yıllardan gelen destek ödemelerine hızlı şekilde başladık. Mart ayında da icmalleri tarafımıza ulaşmış hiçbir desteği sizlere ödemeden bırakmayacağız." ifadesini kullandı.Kısa bir süre önce tarım kredi kooperatiflerinin Ziraat Bankasına olan borçlarında yüzde 10 ile yapılandırma imkanı getirdiklerini anlatan Pakdemirli, çiftçinin elektrik maliyetinin de yüzde 12 ucuzlayacağını kaydetti.Konuşmanın ardından AK Parti Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz, projelerini anlattı.