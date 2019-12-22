AK Parti Gençlik Kolları, Binali Yıldırım'ın doğum gününü kutladı

AK Parti Sancaktepe Gençlik Kolları, Binali Yıldırım'ın doğum günü için Tuzla'daki konutuna aniden gidip sürpriz yaptılar.

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan AK Parti Sancaktepe Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Bütüner, "Ömrünü ülkesine ve milletine hizmete adayan, samimiyetiyle gönüllerde taht kuran, büyük dava adamı, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı, Son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın doğum gününü tebrik eder; Sancaktepe Gençlik Kolları Ailesi olarak sağlıklı, mutlu nice uzun seneler dileriz" dedi.

"İYİ Kİ VARSIN GENÇLERİN KANKASI"

AK Parti Tuzla Gençlik Kolları Başkanı Hakan Yıldızcı ise attığı tweette "Son Başbakanımız,vefanın sembolü olmuş kıymetli büyüğümüz Binali Yıldırım başkanımıza konutunda @tuzlaakgenclik olarak doğum günü sürprizi gerçekleştirdik. Başkanımıza sağlık ve sıhhat dolu,milletine nice hizmet dolu yıllar dileğinde bulunduk. İyi ki varsın gençlerin kankası" dedi.