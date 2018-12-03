AK Parti Gençlik Kolları Danışma Meclisi Toplantısı Yapıldı

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:08



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:08

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları tarafından Danışma Meclisi toplantısı düzenlendi.Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı."AK gençlik emin adımlarla durmadan çalışıyor"Toplantıda konuşma yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK gençliğin emin adımlarla durmadan çalıştığını ifade ederek, "AK Gençlik emin adımlarla geleceğin mimarları olmak için durmadan çalışıyor. Bu ülke için, ülke siyaseti için Gençlik Kolları Başkanımıza ve yönetimine düzenledikleri bu coşkulu toplantı için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi."Pes etmeden ve asla vazgeçmeden çalışacağız"AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman ise, sıkılmadan, pes etmeden, vazgeçmeden çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "İl, ilçe, mahalle, köy, üniversite ve lise teşkilatlarımızın yorulmak bilmez neferleriyle sıkılmadan pes etmeden ve asla vazgeçmeden çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bugün karşınızda vatanına ve milletine sevdalı bir gençlik var. Bu gençlik asla vatanını sevmenin edebiyatını yapmaz, ancak ve ancak kitabını yazar. Ben ve ekibim almış olduğu bu görevi en iyiye en güzele taşımak için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyacağımıza söz veriyoruz. 31 Mart 2019'da geçekleştirilecek olan mahalli idareler seçimi ülkemiz ve Bilecik'imiz için büyük önem arz etmektedir. Biz gençlik olarak bu seçime dinamik, özveri ile tüm gücümüzle sahada olacağız" şeklinde konuştu. - BİLECİK