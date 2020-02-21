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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Burak Ak, Suşehri'ni ziyaret etti

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Burak Ak, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'e ziyarette bulundu.

21.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:42AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Burak Ak, Suşehri'ni ziyaret etti
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Burak Ak, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'e ziyarette bulundu.
Ak, İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Sakarya ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlhan Erden ile Yüksel'i makamında ziyaret etti.
Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yüksel, "Vatanımızı karış karış gezen ve millete hizmette adım adım ilerleyen kıymetli genç kardeşlerimize kolaylıklar diliyoruz. Önemli bir görevi icra etmekte olan gençlik çalışmaları her zaman değerlidir. Cumhurbaşkanımızın izinde bir gençliğimizin olması her zaman gurur verici olmuştur." dedi.

Ak da misafirperverliklerinden dolayı Yüksel'e teşekkür etti.

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Kaynak: AA

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