AK Parti Gençlik Kolları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

AK Parti Kırıkkale Gençlik Kolları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan İl Başkanı Nuh Dağdelen, her zaman gençlik kolları, kadın kolları ve ana kademelerle birlikte olduklarını söyledi.İyi günde, kötü günde her zaman beraber olduklarını ifade eden Dağdelen, "Bu birliktelik bize Allah'ın izniyle hep başarı getirdi ve getirmeye de devam edecek. AK Parti, gençliğe önem veren büyük bir parti, büyük bir kuruluş. AK Parti kurulduğundan beri gençlik kollarında görev alan arkadaşlarımız, bugün genel başkan yardımcısı, belediye başkanları, milletvekilleri ve il başkanları. Ülkemizin, milletimizin, ümmetimizin geleceğini teminat altına alabilmek için bugün gençlerimize ihtiyacımız var. Çalışacağız gayret edeceğiz. Bulunduğumuz yere fayda sağlayacağız." diye konuştu.İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Altunçanak da gençlik kolları olarak kimseyi kırmadan mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, kimsenin kendilerini partileri ve davaları uğruna çalışmaktan alıkoyamayacağını dile getirdi.Hayatın her alanında değer üreten, ülkesine katkı sunan bireyler olmaları gerektiğini ifade eden Altunçanak, şöyle konuştu:"Milletimizin bizlere olan güven ve inancını boşa çıkarmama adına var gücümüzle çalışmalıyız. Yorulmadan, gevşemeden ve eğilmeden çalışacağız. Çalışacağız ki milletimize faydalı bir nesil olalım. Bu şuurda aynı heyecanla bir bütün olacağız. Gençlik kolları olarak tekrar Kırıkkale Belediye başkanlığına aday gösterilen Başkanımız Mehmet Saygılı 'yı tebrik ediyorum. 31 Mart yerel seçimlerinde başkanımızın tekrar seçilmesi için gece gündüz çalışacağımızın sözünü veriyoruz."Toplantıya, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can , Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.