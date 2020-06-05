AK Parti Gençlik Kolları, göletlere bin adet sazan balığı bıraktı

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla Gülşehir ilçesinde bulunan göletlere bin adet pullu sazan balığı yavrusu bıraktı.

AK Parti Gençlik Kolları, göletlere bin adet sazan balığı bıraktı
05.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:02
AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla Gülşehir ilçesinde bulunan göletlere bin adet pullu sazan balığı yavrusu bıraktı.

AK Parti Nevşehir İl Gençlik Kolları Başkanlığı, azalan balık popülasyonunu artırmak ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne dikkat çekmek amacıyla Gülşehir ilçesinde bulunan göletlere bin adet pullu sazan balığı yavrusu bıraktı. İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Türker yaptığı açıklamada, "5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla "Su ürünlerinin desteklenmesi, balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla öncü bir hareket başlattık. Bugün itibariyle göletlerimize bin adet pullu sazan balığı yavrusu bıraktık. 3 yıl içerisinde büyüyecek olan balıklarımız ekolojiye katkı sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın yasal avlanma kurallarına uyarak avlanması durumunda barajlarımızdaki balık sayısı daha da artacaktır" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Dünya Çevre Günü, Gülşehir, Nevşehir, AK Parti, Politika, Haber

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