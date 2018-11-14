AK Parti Gençlik Kolları'ndan Etkinlik

AK Parti Alaplı
Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Özdemir
, ilçeye bağlı Hallı Köyü İlkokul öğrencilerine, okul forması hediye ettiklerini bildirdi.
Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Hallı köyünde eğitim öğretim gören 40 ilkokul öğrencisine okul forması hediye ettiklerini belirtti.
Öğrencilerin mutlu olmasının kendilerini de mutlu ettiğini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:
"Gençlik Kolları olarak göreve geldiğimiz günden bu yana sadece siyaseti değil, sosyal sorumluluk programlarına da ağırlık vermeye çalıştık. Hallı köyündeki ilkokulda eğitim ve öğretim gören 40 öğrencimize okul forması hediye ettik. Onların mutluluğu bizlerin mutluluğudur. Bundan sonra da böyle projelere ağırlık vermeye devam edeceğiz. Bu projede emeği geçen yönetim kurulu arkadaşlarıma ve partililerimize teşekkür ediyorum."
Ahmet Özdemir,Alaplı,Ak Parti
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:48