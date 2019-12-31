Haberler » Güncel » Ak Parti Gençlik Kollarından Cabbar Başkana sürpriz doğum günü ziyareti - Haber

Ak Parti Gençlik Kollarından Cabbar Başkana sürpriz doğum günü ziyareti

AK Parti Gençlik Kolları, doğum günü 1 Ocak olan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a sürpriz doğum günü ziyaretinde bulundular.

31.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:55 Ak Parti Gençlik Kollarından Cabbar Başkana sürpriz doğum günü ziyareti

Cabbar Başkanın fotoğrafı olan yaş pastayla birlikte Cabbar Başkana ziyarette bulunan gençlik kolları yeni yaş tebrikinde bulundular.

Sürpriz doğum günü ziyaretinden dolayı şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Cabbar Başkan "Doğum günümde nazik ziyaretleriyle beni sevindiren teşkilatımızın genç kadrosuna ve AK Parti Gençlik Kollarımızın başkanı Raşit Kılıçaslan'a çok teşekkür ediyorum. Rabbim bu güzel Develimiz için hayırlı işlerde geçireceğimiz sağlıklı ömürler nasip etsin" dedi. Cabbar Başkan daha sonra getirdikleri pastayı gençlere ikram ederek sohbet etti.


AK Parti, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:40   Pompeo'dan Irak Cumhurbaşkanı Salih ve Başbakanı Abdülmehdi'ye "İran" uyarısı - Haber
18:38   Söğütlü'de sağanaktan etkilenen bölgelerde inceleme - Haber
18:37   Bakan Akar, 2019 faaliyetlerini anlattı - Haber
18:37   Emine Erdoğan'ın ziyareti Diyarbakır annelerini sevindirdi - Haber
18:32   Çocukların sinema sevinci - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:23   Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Haber
16:20   Irak'ta Haşdi Şabi'den "ABD'nin askeri üslerini kuşatma" tehdidi! Bağdat Büyükelçiliği'nin bir kapısı daha ateşe verildi - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:16   Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! - Haber
31.12.2019 18:41:39