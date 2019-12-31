Ak Parti Gençlik Kollarından Cabbar Başkana sürpriz doğum günü ziyareti

Cabbar Başkanın fotoğrafı olan yaş pastayla birlikte Cabbar Başkana ziyarette bulunan gençlik kolları yeni yaş tebrikinde bulundular.

Sürpriz doğum günü ziyaretinden dolayı şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Cabbar Başkan "Doğum günümde nazik ziyaretleriyle beni sevindiren teşkilatımızın genç kadrosuna ve AK Parti Gençlik Kollarımızın başkanı Raşit Kılıçaslan'a çok teşekkür ediyorum. Rabbim bu güzel Develimiz için hayırlı işlerde geçireceğimiz sağlıklı ömürler nasip etsin" dedi. Cabbar Başkan daha sonra getirdikleri pastayı gençlere ikram ederek sohbet etti.