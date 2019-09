AK Parti Genel Bas¸kan Yardımcısı C¸iğdem Karaaslan Açıklaması

AK Parti C¸evre, S¸ehir ve Ku¨ltu¨rden Sorumlu Genel Bas¸kan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili C¸igˆdem Karaaslan, "Bizler c¸alıs¸malarımızla s¸ehrimizi her yo¨nu¨yle daha da gelis¸tirmenin ve ileriye tas¸ımanın gayretinde olacagˆız." dedi.Karaaslan, Samsun Gazi I·l Halk Ku¨tu¨phanesi'ndeki inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunarak İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal'dan bilgi aldı.Samsun Gazi I·l Halk Ku¨tu¨phanesi'nin s¸ehrin ku¨ltu¨r hayatına c¸ok o¨nemli bir katkı sagˆlayacagˆını belirten Karaaslan, 7 gu¨n 24 saat esasına go¨re hizmet verecek ku¨tu¨phanenin 120 bin kitap olacak s¸ekilde du¨zenlendigˆini aktardı.Kütüphanenin yeni yılın ilk ayında hizmete alınmasının o¨ngo¨ru¨ldu¨gˆu¨nu¨ bildiren Karaaslan, "Bugu¨n ziyaret ederek son durumu yerinde go¨rme imkanı buldugˆumuz ku¨tu¨phanemiz kullanıcı odaklı olarak dizayn edildi. Ku¨tu¨phanemizde konferans salonu, fuaye alanı, koleksiyon odası, okuma aras¸tırma salonu, çocuk kütüphanesi, Samsun kitaplıgˆı bo¨lu¨mu¨ ve su¨reli yayın bo¨lu¨mu¨ olacak. Şehrin merkezinde bir noktada, eski ku¨tu¨phanenin yerine ins¸a edilen ku¨tu¨phanemiz, 7 gu¨n 24 saat esasına go¨re hizmet verecek. Kütüphanemiz her yaş grubuna hizmet verebilecek konfora ve donanıma sahip." diye konuştu.Kapasitesiyle de o¨nemli bir birikime sahip olan ku¨tu¨phanede son as¸amaya gelindiğine işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:"C¸evre du¨zenlemesinin de tamamlanmasının ardından modern ve yeni ku¨tu¨phanemiz ins¸allah genc¸lerimizin ve o¨gˆrencilerimizin ugˆrak mekanlarından birisi haline gelecek. İki devlet üniversitesi ve ku¨ltu¨r s¸ehri misyonu ile Samsun'umuz yeni ku¨tu¨phane ile bu alanda potansiyelini en iyi s¸ekilde degˆerlendirecektir. Yeni ku¨tu¨phanemiz, eski ku¨tu¨phanenin yerine ins¸a edilmesiyle de hafızayı muhafaza edecek. Önümüzdeki dönemde de millet kıraathaneleri ile gençlerimize bilimsel ve fikirsel yönden hitap edecek yeni yatırımlarla şehrimizi buluşturmayı hedefliyoruz. Bizler c¸alıs¸malarımızla s¸ehrimizi her yo¨nu¨yle daha da gelis¸tirmenin ve ileriye tas¸ımanın gayretinde olacagˆız. Bu vesileyle Gazi I·l Halk Ku¨tu¨phanesi'nin s¸ehrimize hayırlı olmasını diliyorum."