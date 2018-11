15 Kasım 2018 Perşembe 13:15



15 Kasım 2018 Perşembe 13:15

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Boşuna ödül koymayın, gidip alıp gelin""Ne yazık ki aynı senaryolar tekrar ortaya konmak isteniyor. Adamın biri kalkmış 'Ezan Türkçe okunsun' diyor. Bedbahta bakar mısınız? CHP bu konuda çok doğru bir iş yaptı"AYDIN - AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Türk milletinin PKK/PYD üzerinden oynanmak istenen oyunu gördüğünü belirterek; "Dostumuz ve müttefikimiz olan bir ülke PKK'lı teröristlerin başına ödül koyuyor. Boşuna ödül koymayın, gidip alıp gelin. Nasıl olsa yerlerini biliyorsunuz" dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Aydın'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.Türkiye'nin bir yerel seçime gittiğini ifade eden Numan Kurtulmuş, bu seçimin yeni sistemdeki ilk yerel seçim olacağına işaret etti. Bu seçimin ülkenin gidişatı için de önemli bir dönem noktası olacağını belirten Kurtulmuş, "AK Parti'nin bu seçimden de güçlü bir şekilde çıkacağına inanıyorum. Geçtiğimiz hafta Paris'te 1. Dünya Savaşının bitişinin 100. yılı nedeniyle bütün liderler bir araya geldi. Sembolik ama önemli bir toplantıydı. Bu toplantıda insanlar yaşanan o büyük yıkımları hatırladı. Şuanda dünya ekonomik ve baskılar nedeniyle büyük bir gerilim yaşıyor. Türkiye'de çevresinde yaşanan olaylar nedeniyle bu gerilimlerden etkileniyor. 1. Dünya Savaşı sonrası bırakın topu tüfeği kazmazı bile kalmayan bir miller 'Ya Allah' diyerek büyük Türkiye'yi kurdu. Şimdi tam 1 asır sonra, birilerinin aklında yine benzer bir senaryo oynanmak isteniyor. Ama şuan toplumlar birbirlerine nefret ettirilerek, Orta Doğu'nun haritası yeniden şekillendirilmek isteniyor. Nasıl binlerce insan kısa sürede bir araya gelerek DAEŞ'i kurup Suriye ve Irak'ın topraklarını işgal edip katliamlar yaptı. Nasıl oldu da PYD bölgede etkin bir yapıya dönüştürüldü. Asıl amaç 2. Sykes-Picot senaryosunu ortaya koyup, Türkiye Cumhuriyetini parçalamaktır. PKK/PYD üzerinden oynanmak istenen oyunu görüyoruz. Bu millet buna asla müsaade etmez. Dostumuz ve müttefikimiz olan bir ülke PKK'lı teröristlerin başına ödül koyuyor. Boşuna ödül koymayın, gidip alıp gelin. Nasıl olsa yerlerini biliyorsunuz. Orta Doğu'da oynanan bu oyunun inşallah en kısa sürede sona ereceğini düşünüyorum" diye konuştu.İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar ve sivillere yönelik baskınına değinen Kurtulmuş, "Bir ateşkes sağlanmıştır ama İsrail'in ne zaman hangi bir Filistin kentine veya bir Filistinliye saldıracağını bilmiyoruz. Mevcut dünya düzeninde İsrail'in katliamlarına dur diyecek bir yapı yok. Türkiye, barışa dayalı bir dünya düzeni için üzerine düşen görevi yerine getiriyoruz. İsrail'in insanlık dış bu tutumlarını her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Hangi gücü kullanırlarsa kullansınlar, sonunda kazanacak olan Filistin halkıdır" şeklinde konuştu."CHP, üzerine düşeni yaptı"Yaşanan gelişmeler karşısında Türkiye güçlü olmak zorunda olduğuna işaret eden Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti: "Dünyanın çivisinin çıktığı, büyüsünün bozulduğu bir ortamdayız. Ekonomik olarak 3. Dünya Savaşı çoktan başlamış durumda. Türkiye'nin merkezinde olduğu bu coğrafya her gün yeni bir gelişmeyenin oluşabileceği bir konumda buluyor. Güçlüyüz ama henüz süper ligde değiliz. Bunun için en az 10 yıl daha sürdürülebilir bir istikrara sahip olmalıyız. Ne yazık ki aynı senaryolar tekrar ortaya konmak isteniyor. Adamın biri kalkmış 'Ezan Türkçe okunsun' diyor. Bedbahta bakar mısınız? CHP bu konuda çok doğru bir iş yaptı. Bu ülkede kimseniz gücü, eskide kalmış şeyleri tekrar geri getirmeye yetmeyecek. ya kardeşim bu milletin dini ve diyanetiyle niye uğraşıyorsunuz. Bir başkası eline çekici almış, Atatürk büstüne saldırıyor. Tiyatro olduğu o kadar belli ki. Mustafa Kemal bu milletin ortak değeridir. Kimse ortak değerlere el uzatmasın. Biz bu senaryoları 28 Şubat'ta gördük. Bu millet Müslüman bir millettir, yeni Müslüman olmadık. Kimsenin ortak değerler üzerinden milleti ayrıştırmasına fırsat verilmeyecekti. Herkes ortak değerlerine ve kutsallarına sahip çıkmalıdır. Bunlar kimsenin babasının malı değildir. İnşallah değerlerimize sahip çıkıp, daha güçlü bir Türkiye olacağız""Suudi kral cinayeti aydınlatmak zorun"Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan tarafından aydınlatılmak zorunda olduğunun altını çizen Kurtulmuş, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: "Türkiye başından itibaren Kaşıkçı cinayetini siyasi değil, insani bir kabul ederek üzerine düşeni yapmıştı. Başından sonuna kadar soruşturmayı şeffaf bir şekilde yapmıştır. Bürokratik olarak da dünya gündeminde tutmayı başarmış, konunun üstünün örtülmemesi için elimizden geleni yapmıştır. Cumhurbaşkanımız bu konuda her türlü girişimde bulunmuştur. Bu cinayetin üzerinin örtülmemesi için elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğiz.Suudi Arabistan Kralının önemli sıfatlarından birisi Mekke ve Medine gibi kutsal kentlerin hizmetkarı olmasıdır. Eğer bu cinayetin üzeri örtülürse, kimler tarafından işlendiği, emrin kimler tarafından verildiği ortaya çıkarılmazsa Suudi Arabistan Kralının bunun ortaya çıkarılması için üzerine düşeni gerçekleştiremezse, korkarız ki bunu dost ve kardeş bir ülke olarak söylüyoruz; haccın emniyeti, haccın en önemli şartlarından bir tanesidir. Hacca emniyet yoksa, haccın da farz olması düşer. Milyonlarca Müslüman eğer 'Suudi Arabistan'ın uluslararası açıdan gözetim altında olan bir konsolosluğunda dünyaca meşhur bir adam içeriye girdi ama çıkamadığı, buhar oldu. Acaba bir insanın başına bu geliyorsa, acaba ben Suudi Arabistan'a gidersem başıma ne gelir' diye düşünmeye başlarsa; bunu düşünmek istemiyoruz ama o zaman haccın emniyeti de ciddi şekilde tartışılmaya başlanır. Bu cinayetin bu açıdan da aydınlatılması Kralın sorumluluklarından birisidir. Mekke ve Medine'nin hizmetkarı olarak da bu sorumluluğun kendilerine ait olduğunu hatırlatmak isteriz"Aydın'da düzenlenecek olan "Yeni Dünya Düzeninde Güçlü Türkiye" konulu bir konferans a da katılacak olan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş'a ziyaretleri sırasında eşi Sevgi Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve milletvekilleri eşlik etti.