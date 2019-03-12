AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş Kastamonu'da

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AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "Bu seçimde hem belediye de oy vereceğiz hem de Türkiye'nin hangi istikamette yol almasını istediğimizi ortaya koyacağız" dedi.Kastamonu'nun Tosya ilçesinde halka hitap eden AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, "31 Mart'ta yapılacak seçimlere çok az bir süre kaldı. Artık son düzlüğe geldik. Sizin artık bu son düzlükte kararlılığınızla sizlerin duasıyla kapı kapı çalışarak daha fazla gayret ederek AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacak ve mahcup etmeyeceğiz. İnşallah Kastamonu'da da Belediye Başkanımız Tahsin Babaş açık ara birinci olacaktır. Tosya'da da Kazım Şahin başkanımız, yeniden sizlerin oylarıyla açık ara başkanlığa gelecektir" diye konuştu.31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bu seçim çok önemli bir seçimdir. Şehrimize belediye başkanı seçiyoruz. İnşallah Kazım Şahin başkanımızı burada yeniden göreve getireceğiz. Yine şehir merkezinde ve ilçelerimizin hepsinde AK Partili belediye başkan adaylarımızı belediye başkanı olarak seçeceğiz. 31 Mart, bir belediye seçimidir, doğrudur ama önem ve mahiyeti açısından çoktan bir belediye seçimi olmaktan çıktı. Artık 31 Mart'ta yapılacak seçimler çok daha önemli bir hale gelmiştir. Çünkü 24 Haziran seçimlerinde Türkiye, yeni bir sisteme geçti. Bu sistemde de sizden birisi olan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı bu yeni sistemin başına başkan seçtiniz. Bu seçimde hem belediye de oy vereceğiz hem de Türkiye'nin hangi istikamette yol almasını istediğimizi ortaya koyacağız. 24 Haziran'daki kararlılığımızı İnşallah bu seçimde de göstereceğiz, bu seçimlerde de sandıklarda AK Parti'yi büyük bir oyla sandıklardan çıkartıp oy patlamasıyla yeni Türkiye'nin yeni sistemini desteklediğimizi göstereceğiz. Bu bakımdan çok önemli bir seçimdir" dedi.Kurtulmuş, 31 Mart seçimlerinin Türkiye'nin olağanüstü şartlarda geçirdiği 6-7 yıllık sürenin sonunda yapıldığını belirterek, "Türkiye, son 6 yılda olanlar başka bir zaman gerçekleşseydi ne hükumet kalırdı ne de devlet kalırdı ne de düzen kalırdı. Bu kadar önemli olaylardan geçtik. Bunları hep beraber yaşadık. İnsanoğlu, önemli olayları yaşarken ne kadar önemli olduğunu anlamaz. Sonradan bunların önemli olduğunu anlar" dedi.Türkiye'nin uçurumun kenarından gidip geldiğini ifade eden Kurtulmuş, "15 Temmuz'da bu fakir fukara milletin parasıyla alınan silahları halka doğrulttular, tanklar, toplar, tüfekler, uçaklar, helikopterlerle vatandaşın üzerine ateş açtılar. Boğaz köprüsünü, Genel Kurmay Başkanlığının önünü, TBMM'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, bu gecede 250'den fazla masum kardeşimiz şehit oldu. 2 bin 500'ü aşkın vatandaşımızda yaralandı. Dünya'da hangi millet böyle bir darbeyle karşılaşsa tırsar evinden dışarıya çıkamaz. Milletimiz cesaretle şehadetle 15 Temmuz'u da geride bıraktı. Türkiye, uçurumun kenarından gitti geldi. Bunlar Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da olsa ne devlet kalır ne hükumet kalır. Sizin sayenizde, hatta Sudan'dan Arakan'a kadar, Balkanlara kadar mazlumların sayesinde bu FETÖ belasını başımızdan def ettik. Bunların hepsi sizin ferasetinizle, kararlılığınızla def edildi inşallah" diye konuştu.Güçlü bir Türkiye istemediklerini belirten Kurtulmuş, "Biz huzur istiyoruz, güven istiyoruz, geleceğe güvenle bakmak istiyoruz, peki bu adamların derdi neydi. 40 yıldır bu ülkenin başına darbelerle niye bela oluyorlar. Güçlü bir Türkiye istemiyorlar. Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin yürüdüğü bu yolun önünü kesmek, Türkiye'yi yeniden eski dönemlerde olduğu gibi ele güne muhtaç hale getirmek istiyorlar. Türkiye'yi IMF'ye avuç açan, Avrupa Birliği karşısında korkan titreyen bir ülke haline getirmek istiyorlar. Buna fırsat verecek misiniz? Bunu onaylayacak mısınız? Hayır tabii ki. Biz, Rusya ile anlaşmamızı yaptık ve S-400 füze sistemini alacağız. Amerikalılar alamazsınız diyor. Ondan almayacaksın o zaman senden Patriot füze sistemi alayım. Benim hava savunma sistemine ihtiyacım var. Allah'ın izniyle bu istikrar sizin oylarınızla böyle birkaç yıl daha devam etsin kendi savunma sistemimizi de kendimiz yapacağız. Füzelerimizi de, savunma sistemimizi de inşallah kendimiz yapacağız. Türkiye artık masada tek, yumruğunu masaya vuran, kimseden korkmayan, kimseye düşmanlık etmeyen ama kendi hakkını koruyabilen bir ülke haline gelmiştir. Türkiye artık herkesle başa baş, teke tek görüşebilme imkanı haline gelmiştir. Allah'a çok şükür bundan geri dönmeyeceğiz. Eski Türkiye'de olduğu gibi ele güne muhtaç hale inşallah dönmeyeceğiz. İnşallah milletimizle ortak el ele kol kola belirlediğimiz hedefe yürüyeceğiz" diye konuştu. - KASTAMONU