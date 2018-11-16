AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Açıklaması

16 Kasım 2018 Cuma 16:02



16 Kasım 2018 Cuma 16:02

Partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılmak için Muğla'ya gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin Suriye özel temsilcisinin PKK-YPG hakkındaki açıklamalarını ve Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.ABD Suriye özel temsilcisinin açıklamalarının son derece tutarsız bir açıklama olduğunu, Türk-Amerikan ilişkilerini zedeleyecek bir açıklama olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Açıklamada, 'Evet biz PYD'nin YPG'nin PKK'nın yan kolu olduğunu biliyoruz ama bizim için PKK terör örgütüdür, PYD-YPG bir terör örgütü değildir.' Öteden beri endişeyle izlediğimiz ABD'nin PYD-YPG ile olan ilişkilerinin zaman zaman iş birliklerinin, zaman zaman desteklerinin gelmiş olduğu yeni safha Türkiye bakımından dikkat çekici ve endişe verici bir noktadır. Bir taraftan PKK'yı miadı dolmuş bir terör örgütü olarak çöp tenekesine atmaya hazırlananlar aynen Asala'yı bir zamanlar kullanıp kullanıp çöp tenekesine attıkları gibi şimdi kendilerinin söylediği ve bildiği gibi PKK'nın yan kolu olan, şubesi olan, kardeşi olan PYD-YPG'yi siyasal bir örgüt haline dönüştürmek, bundan sonra Suriye'nin oluşacak, gelecek dengeleri bakımından masadaki müzakerenin siyasal araçlarından birisi haline dönüştürmek istiyorlar" dedi."Türkiye bu oyunu kabul etmeyecek"Oynanan oyunun karanlık ve kirli bir oyun olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Türkiye bu oyunu kabul etmeyecektir. Suriye'nin geleceğinde Kürt kardeşlerimizin siyasal haklarının varlığı başka bir konudur en büyük zulmü Kürtlere yaparak o bölgede o coğrafyada bir terör estiren terör örgütünün PYD-YPG'nin bundan sonraki politik süreçlere dahil edilmesi bambaşka bir şeydir. Dolayısıyla biz Türkiye olarak Suriye'nin geleceğinde hiçbir terör örgütünün yeri olmaması gerektiğine inanıyoruz. Ne DEAŞ'ın ne PYD'nin ne YPG'nin. Bunların hiçbirisinin bundan sonraki süreçte özgür, demokratik ve gerçekten müreffeh bir Suriye yolunda atılacak adımlarda hiçbir sözü olamaz, olmamalıdır ve Türkiye buna müsaade etmeyecektir. Oynanan oyunun ne kadar karanlık ve kirli bir oyun olduğu da aşikardır. Biz Türkiye olarak puzzle'ın bütün parçalarını yerli yerine oturtarak büyük resmi görüyoruz ve büyük resme uygun şekilde davranmaya gayret ediyoruz. Bizim ana fikrimiz bölgenin daha fazla bölünmesi değil bölge halklarının daha fazla bütünleşmesi olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu alanda kullanılan DEAŞ örgütü ne kadar kirli karanlık bir örgütse Suriye ve Irak'ın sınırlarının yeniden çizilmesi bakımından PYD/PKK da aynı şekilde karanlık ve kirli bir örgüttür. Dolayısıyla müttefikimiz olduğunu söyleyen ülkelerin Türkiye'nin bu hassasiyetine azami dikkat göstermeleri ve oynadıkları bu stratejinin kendi milli menfaatleri bakımından da hiçbir şekilde tutarlı olmadığını bilmelerini isteriz" dedi."Kaşıkçı cinayetindeki hassasiyetlerimiz sürüyor"Türkiye kamuoyu ile paylaşılması gereken önemli konulardan birisinin de Kaşıkçı cinayeti ile ilgili son gelişmeler olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bildiğiniz gibi Türkiye Kaşıkçı cinayetini asla siyasal bir konu olarak ele almamıştır bundan sonra da almayacaktır. Bizim için Kaşıkçı cinayeti insani bir sorundur. Herkesin vicdanını kanatan, bütün insanlığın içinde ukde olan, dünyanın en büyük metropollerinden birisi olan İstanbul'da bir ülkenin egemenlik alanı olan, Suudi Arabistan'ın egemenlik alanı olan başkonsolosluk binasına dünyaca mağrur, bilinen bir gazeteci girmiş ve buharlaşmıştır, çıkamamıştır. Şimdi öyle anlaşılıyor ki en son Suudi Arabistan Başsavcılığı'nın iddianamesi ile birlikte Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü resmi kaynaklar ile teyit ve itiraf ediyor. Nerede, Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda. Ama diyor ki Başkonsoloslukta öldürüldü ama bununla ilgili olarak 5 kişi sorumludur. Bir tanesini oradaki yüksek düzey memurlardan birisi öne çıkarılarak bunlar söyleniyor. Evet bu itiraf edilmesi bakımından bir adımdır. Ama kusura bakmayın dünyanın herhangi bir yerinde bir yabancı misyonda birisi gelecek elini kolunu sallayarak bir adamı öldürecek, buharlaştıracak, o ülkenin çok üst düzey yetkililerinden talimat alınmadan böyle bir cinayetin işlenmesi mümkün değil. Dolayısıyla Türkiye olarak biz bu cinayetin bütün yönleri ile ortaya konulması için gayret sarf ediyoruz. Uluslararası camiada bütün gücümüzü, dikkatimizin bu noktaya tekzip edilmesi için uluslararası camia ile işbirliği yapıyoruz. Suudi Arabistanlı yetkililerden ısrarla talebimiz bu talimatı kim verdi, cinayet emrini kim verdi sadece bunun tetikçilerin değil aynı zamanda emri verenlerin de ortaya çıkarılması, önce Suudi Arabistan'ın sorumluluğunda, ardından da uluslararası camianın sorumluluğundadır. Dolayısıyla falanca tetikçi bu işi bitirdi diyerek böylesine önemli bir siyasal cinayetin böylesine vahşi bir katliam niteliğindeki bir hadisenin üstünün örtülmesi mümkün değildir. Türkiye olarak bu konuya insani açıdan yaklaşan ülke olarak bu konudaki hassasiyetimizi korumaya devam edeceğiz" dedi.AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Muğla'da cuma namazının ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaflarla sohbet eden Kurtulmuş, tarihi arasta çarşısında halı, tenekeci, kahvecileri ziyaret etti. Kurtulmuş Kurşunlu Camii meydanında vatandaşlar tarafından hayır amaçlı dağıtımı yapılan lokmadan tattı, vatandaşlara lokma dağıttı. - MUĞLA