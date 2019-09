- AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: "Toplumsal ahlak kuşanarak mücadelemizi sürdürmeliyiz"BALIKESİR - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Balıkesir 'de katıldığı Gençlik Zirvesi'nde gençlere seslendi. Türkiye 'nin geleceğinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili konuşan Numan Kurtulmuş, toplumsal çalışmaların iddia, irade ve ahlakla yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi. Toplumun şekillenebilmesi için toplumsal ahlakında ön planda tutulmasını tavsiye eden Numan Kurtulmuş, "İddia ve irade sahibi insanların toplumsal ahlakla kuşanarak mücadelesini sürdürmesi lazımdır" diye konuştu. Gençlik Kuruluşları tarafından Balıkesir'de düzenlenen 'Gençlik Zirvesi'nin ikinci gününde AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtuluş konuşmacı olarak katıldı. Gençlerin yeni dünya düzenini kurma yolunda büyük bir rol oynadığını kaydeden Numan Kurtulmuş, geleceğin şekillendirilmesi konusunda da gençlere güvendiğini ifade etti.Numan Kurtulmuş: "İddia irade ve ahlak kılavuzumuz olmalı"Gençlik Zirvesi'nde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Her siyasi fikir, her medeniyet iddiası, her büyük toplumsal hareket bazı temel özelliklere sahip olması lazımdır. Siyasetimizin esası, toplumsal çalışmalarımızın esası iddia, irade ve ahlaktır. Bunun üçü bir arada olmadan çalışmalarımızın başarılı olması, ileriye doğru gitmesi mümkün değildir. İddiamız, irademiz, ahlakımız; ahlaktan kastımız da sadece bireysel ahlak değil, aynı zamanda sistem ahlakıdır. İddiamız nedir? Temel bir iddiası olmayanın topluma söyleyecek bir sözü de olmaz. Günlük faaliyetler arasında, devinimler içerisinde debelenir durur, ama maalesef bir sonuç elde edemez. Dolayısıyla öncelikli olarak her birimizin temel iddialarının olması lazımdır. Bizim bugünün Türkiye'si şartlarında geçmişle geleceği birleştirdiğimiz zaman beş tane temel iddiamıza mutlaka sahip olmamız lazım" diye konuştu."Gayri adil dünya düzenini gençler değiştirecek"Dünyada yeni bir sistemin oluşturulmasını gençlerin sağlayacağını kaydeden Numan Kurtulmuş, "Birinci hedefimiz güçlü, büyük Türkiye'ye ulaşmaktır. Birinci iddiamız budur. İkinci iddiamız da adalete dayalı küresel bir sistemi inşa etmek gayretidir. Bu alanda iki önemli alanın altını çizmek isterim. Bunlardan birisi şu anda dünyada bütünüyle felç olmuş, çalışmayan, hiçbir sorunu çözmeyen, hiçbir çatışmayı önleyemeyen gayri adil bir dünya sistemi var. Gücü alanın dünyayı şekillendirdiği, beş ülkenin dünyaya istediği şekilde yön verdiği sistemdir. Birleşmiş Milletler'den Dünya Bankası'na kadar, efendim başka birçok uluslararası kuruluşlarına kadar Dünya Sağlık Örgütü'ne kadar hatta çökmüş olan bir dünya sistemi var. Bu sistemin karşısında adaleti savunan, 7 milyar insanın ortak faydasını temin etmek için gayret eden yeni bir dünya sistemini kurmak ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Birleşmiş Milletler genel kurulları dahil bütün uluslararası platformlarda ısrarla 'dünya 5'den büyüktür' demesinin esas nedeni budur. Beş ülke bir tarafta 195 ülke bir tarafta. Böyle bir dünya olmaz. Bu dünyada adalet olmaz. Böyle bir dünyada sorunların çözülmesi mümkün olmaz. İşte olmuyor, en basit meseleleri bile çözmekten aciz bir dünya var" ifadelerini kullandı."İddialarımızı gerçekleştirmek için çelik gibi iradeye sahip olmalıyız"Türkiye'yi geleceğe taşıyacak iddialara sahip olmak için çelik gibi bir iradeyle mümkün olacağına değinen Numan Kurtulmuş, "Bu iddialarımıza sahip olmak içinde kuvvetli, çelik gibi bir irademizin olması lazımdır. Çok büyük iddialarımız var. Ama bu iddiaları yerine getirecek iradeye sahip değilsek, sonuç alamayız. İrademiz önce özgür iradedir. Herkes kendi özgür iradeleriyle bu iddiayı gerçekleştirecek çabayı, eylemi ve mücadeleyi ortaya koyacaktır. Türkiye insanoğlunu, eşref-i mahlukat kılan en temel özellik, özgür iradeyle sahip olmasıdır. Allah kainatı yoktan var etmesine rağmen ve bizi kendi varlığına muhtaç mahkum etmesine rağmen kendisine inanmayı zorunlu olarak bizlerin üzerine vermedi. Sadece kendisine inanma konusunda, inanç özgürlüğünü dahi insana seçim olarak verdi. Dolayısıyla insan onuruna sahip olacak şekilde, sağlam bir şekilde özgür iradelerimizi bu mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu."Toplumsal ahlak kuşanarak mücadelemizi sürdürmeliyiz"İddia ve irade sahibi insanların toplumsal ahlakla kuşanarak mücadelesini sürdürmesi gerektiğini kaydeden Numan Kurtulmuş, "İddiamız var, irademiz de var, yeter mi? Yetmez, üçüncü adıma geçiyoruz. İddia ve irade sahibi insanların toplumsal ahlakla kuşanarak mücadelesini sürdürmesi lazımdır. Bireysel olarak ahlaklı insan olmak zaten bireysel bir sorumluluktur. İyi insanlar olacağız, ahlaklı insanlar olacağız, eyvallah. Ama toplumsal çalışmalarda iyi insanlardan müteşekkil grupların varlığı yetmez. Toplumsal çalışmalarda insanların sistem ahlakı dediğimiz, toplumsal ahlak dediğimiz ahlakla mücehhez olmaları lazım. Bununda üçayağı vardır. Birincisi yaptığımız her şey toplumsal bir sorumluluk içindir. Sistem ahlakının en önemli ayaklarından birisi kamunun hukukunu korumaktır. Kamu hukukundan bahsetmiyorum. Yani milletin, kamunun, ahalinin, çoğunluğunun hakkını, hukukunu korumaktır. Yani kendimizi, nefislerimizi, çevrelerimizi, ailelerimizi ikinci plana bırakarak, asıl olan kamunun hakkı ve hukukudur. Onu koruyabilmektir. Üçüncüsü ise sistem ahlakı, toplumsal değişimin yasalarına uygun olarak davranmak, o şekilde hareket etmek, o şekilde topluma öncülük etmeyi gerektirir. Dolayısıyla iradesi, iddiası ve ahlakı olan topluluklar, toplumlara öncülük edebilirler" dedi.AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un konuşmacı olarak katıldığı Gençlik Zirvesi'ne Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Belgin Uygur ve Mustafa Canbey ile birlikte Gençlik Kuruluşları Birliği'ne bağlı sivil toplum kuruluşlarının genel başkan, yönetici ve üyeleri katıldı.