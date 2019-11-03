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AK Partili Numan Kurtulmuş: Allah rızası için şu 'gastronomi' lafını da bir kaldırmamız lazım

Bir etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Allah rızası için şu 'gastronomi' lafını da bir kaldırmamız lazım. Türkçedeki karşılığı 'yemek sanatı'dır." dedi.

03.11.2019 16:11

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da Erkmen Belediyesi'nin Yöresel Ürünler Satış ve Yemek Evi'nin açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı döneminde gastronomi ifadesinin kaldırılması konusunda çok uğraştığını ama başaramadığını belirtti. Kurtulmuş, "Allah rızası için şu 'gastronomi' lafını da bir kaldırmamız lazım." dedi.

"ALLAH RIZASI İÇİN KALDIRMAMIZ LAZIM"

Gastronomi sözcüğünün kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Kurtulmuş, "Allah rızası için şu 'gastronomi' lafını da bir kaldırmamız lazım. Gastronomi, gastroenteroloji falan der gibi, milletin de çok anlamadığı ama böyle çok güzel göründüğü için kullandığımız bir tabir. Uluslararası alanda kullanılabilir ama onun Türkçedeki karşılığı 'yemek sanatı'dır. Gastronominin o kuru lafının bir tarafına bakın, bir de 'yemek sanatı' dediğimiz bizim Türk mutfağının, Anadolu ve yöresel mutfakların özelliği yemeğin bir sanat haline dönüştürülmüş olmasıdır." şeklinde konuştu.

AK Partili Numan Kurtulmuş: Allah rızası için şu 'gastronomi' lafını da bir kaldırmamız lazım

Politika, Güncel

Kaynak: İHA


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