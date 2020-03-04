AK Parti Genel Başkan Yardımcılarından CHP'li Özkoç'a tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Hamza Dağ ve Jülide Sarıeroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Twitter hesaplarından paylaşımda bulunan Yazıcı, Dağ ve Sarıeroğlu, Özkoç'un açıklamalarına ilişkin eleştirilerde bulundular.

Yazıcı, "Utanmazlığın, arsızlığın, düzeysizliğin, çukur olmanın zirve hali... Hesap vereceksin!" ifadesini kullanırken, Dağ, şunları kaydetti:

"Tek vasfı CHP'li belediyelerin paralarına çökmek olan müptezel, görevini sürdürmek ve asansör işini daha rahat yapabilmek için pis ağzının salyalarını TBMM'ye saçmış. Haddini bil Özkoç, haddini."

Sarıeroğlu da yaptığı paylaşımda, "Bu seviyesiz ve düzeysiz açıklamalar, Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet ve millet yararına yürüttüğü haklı mücadelesine duyulan husumetin açık bir göstergesidir. Bu hadsiz açıklamalar ve müptezel üslup, millet vicdanını yaraladığı gibi hesabını yargı önünde de verecektir." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA