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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macaristan'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macar Yurttaş Birliği Partisinin (Fidesz) Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Katalin Novak ile görüştü.

17.10.2019 22:44AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macaristan'da
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macar Yurttaş Birliği Partisinin (Fidesz) Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Katalin Novak ile görüştü.
Büyükelçilik rezidansında gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra son dönemde gündemde olan Suriye ve Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Macaristan'ın Türkiye lehine duruşuna ilişkin istişarelerde bulunuldu.
Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.
Daha sonra Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay'ın, Yılmaz'ın onuruna verdiği yemeğe Novak'ın yanı sıra Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki ve yetkililer katıldı.

Cevdet Yılmaz, Macaristan, AK Parti, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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