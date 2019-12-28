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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: "Türkiye'nin Otomobili gurur verici"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün ilk kez tanıtımı yapılan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin, "82 milyon vatandaşımızın tamamının gurur ve onur duyacağı, bütün tasarımı, tertibatı ülkemize ait olan ve inşallah 2022'nin ikinci yarısında...

28.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:30 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün ilk kez tanıtımı yapılan 'nin Otomobili'ne ilişkin, "82 milyon vatandaşımızın tamamının gurur ve onur duyacağı, bütün tasarımı, tertibatı ülkemize ait olan ve inşallah 2022'nin ikinci yarısında seri üretime geçeceğimiz yerli ve milli aracımızı tanıttık. dedi.
Dağ, İzmir'in Bornova ilçesinde hizmete giren Özkanlar Yeni Pazar Yeri'nin açılışına katılarak, bir konuşma yaptı.
Yargı kararıyla kapatılan Özkanlar Pazar Yeri'nin 2 yıllık tartışma ve çalışmaların ardından yeni yerinde hizmete girdiğine işaret eden Dağ, Türkiye olarak tarihi günlere şahitlik ettiklerini vurguladı.
Dağ, "Dün milli ve yerli arabamızın tanıtımını gerçekleştirdik. 82 milyon vatandaşımızın tamamının gurur ve onur duyacağı, bütün tasarımı, tertibatı ülkemize ait olan ve inşallah 2022'nin ikinci yarısında seri üretime geçeceğimiz yerli ve milli aracımızı tanıttık. Hangi görüş, inanç ve mezhepten olursa olsun 82 milyon kardeşimizin onur ve gurur duyacağı bu eserin ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da Türk halkının yüzde 72'sinin pazarlardan alışveriş yaptığını belirterek, sağlıklı ve ekonomik gıdaya ulaşabilmek için pazarların büyük öneme sahip olduğunu, ilçedeki 17 açık pazardan üçünün gelecek yıl üstünün kapatılacağını aktardı.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, pazarın açılış kurdelesini kesti.

Hamza Dağ, AK Parti, Türkiye, Politika

Kaynak: AA

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