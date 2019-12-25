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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'den Adilcevaz'a ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis'in Adilcevaz ilçesini ziyaret etti.

25.12.2019 21:48 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:22 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'den Adilcevaz'a ziyaret
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, 'in ilçesini ziyaret etti.
İlçede, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Hamdi Tutcu ve partililer tarafından karşılanan Demiröz, partisinin ilçe başkanlığına geçti.
Burada partililerle bir araya gelen Demiröz, ilçede bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Demiröz, iki dönem Bitlis milletvekilliği yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Bu süre zarfında ilimize, ilçelerimize güzel hizmetler yapmak için var gücümüzle çalıştık. Şimdi çok kıymetli 2 milletvekilimiz var, ben de sizin 3. milletvekilinizim. Bitlis'imize, Adilcevaz ilçemize her daim hizmet etmek boynumun borcudur."
İlçe Belediye Başkanı Gürsoy ise destek ve ziyaretlerinden dolayı Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'e teşekkür etti.

Vedat Demiröz, Adilcevaz, AK Parti, Bitlis, Politika

Kaynak: AA

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