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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in, Yüreğir Belediyesini ziyaret ettiği belirtildi.

02.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:26AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'den ziyaret
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in, Belediyesini ziyaret ettiği belirtildi.
Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kandemir, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile makamında görüştü.
Belediyeciliğin zor bir iş olduğunu belirten Kandemir, "Belediye başkanlığı adımızın da, yaptıklarımızın da icraatlarımız da hafızalarda yer edeceği bir mevki. Belediye Başkanlığı böyle bir makam." ifadelerini kullandı.
Yüreğir'de güzel hizmetler yapılacağına inandıklarını kaydeden Kandemir, bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını bildirdi.
Belediye Başkanı Kocaispir de Kandemir'i ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Erkan Kandemir, AK Parti, Yüreğir, Güncel

Kaynak: AA

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