AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, " İzmir
'de yaşayan vatandaşlarımızın faydasına olan her faaliyet ve projelerle mütemadiyen ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.
Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında yürütülen raylı sistem sürecini AK Parti İzmir Milletvekilleri olarak takip ettiklerini belirtti.
Bu anlamda İzmir Büyükşehir Belediyesinin tamamlaması gereken bazı eksikliklerin söz konusu olduğunu aktaran Hamza Dağ, şunları kaydetti:
"Bu eksikliklerin giderilmesiyle bakanlıktaki onay aşaması nihayete erecektir. İzmir'de yaşayan vatandaşlarımızın faydasına olan her faaliyet ve projelerle mütemadiyen ilgileniyoruz. İzmir'de bir ulaşım sorunu olduğu aşikardır. AK Parti Milletvekilleri olarak bizler ve ilgili bakanlık yetkililerimiz İzmir'in ulaşım sorununa katkı sunacak tüm projeleri takip ediyoruz. İzmir için kim taş üstüne taş koymaya çalışıyorsa bu noktada var gücümüzle destek oluruz. Bugüne kadar tüm siyasetimizi bu anlayış çerçevesinde gerçekleştirdik."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, daha önce Üçkuyular Metrosu'nun planlanandan çok daha uzun sürede tamamlandığına işaret etti.
Bu noktada belediyenin üstüne düşeni yapmasının önemli hale geldiğini aktaran Dağ, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bakanlıktaki onay sürecinin hızlanması, onaylanan projelerin yapım aşamalarında kaynakların doğru kullanılması, birilerinin İzmir üzerinden rant-menfaat ilişkisi kurmaması için süreci dikkatle takip edeceğiz. İzmir'de daha önce 3 yıl diye yola çıkılmasına rağmen 10 senede ancak hizmete açılabilen bir metro yapım süreci yaşandı. İzmirliler bu olumsuz tecrübeyi tekrar yaşamamalıdır ve projelerin söz verildiği tarihte tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasına özen gösterilmelidir."