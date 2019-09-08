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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Susamam şarkısına eleştiri

Rap müziğinin ünlü ismi Şanışer'in, 18 rapçiyle bir araya gelerek toplumsal sorunları ele alan 'Susamam' adlı şarkıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yayınladığı video ile şarkıyı eleştirdi. Dağ, "Sanat, provokasyonun ve siyasi manipülasyonun aracı olmamalıdır" dedi.

08.09.2019 16:58

Sosyal sorumluluk projesi adı altında yapılan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran "Susamam" şarkısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yayınladığı video ile şarkıyı eleştirdi.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİMDEN ÖVGÜ YAĞMIŞTI

Şarkısını sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendiren Şanışer, toplumsal sorunları ele aldığını söylemişti. Söz konusu şarkı sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu ve binlerce kullanıcı ve ünlü isimler şarkıya övgü yağdırmıştı. Susamam şarkısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"SANAT PROVOKASYONUN ARACI OLMAMALIDIR"

Dağ, kişisel Twitter hesabından yayınladığı videoya ilişkin paylaşımında da, "Sanat, provokasyonun ve siyasi manipülasyonun aracı olmamalıdır. #Susamam diyenlerin Türkiye'nin en kritik dönemlerinde nasıl lâl olduğunu çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Susamam şarkısına eleştiri

Hamza Dağ, AK Parti, Şanışer, Magazin, Güncel

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