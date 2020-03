AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Kovid-19 açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye 'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini iyi şekilde götürdüğünü, hızlı karar alma gerektiren sürecin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ne kadar faydalı olduğunu açık bir şekilde gösterdiğini söyledi.Hamza Dağ, AK Parti Bayındır İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye için önemli çalışmalara imza attığını vurguladı.Partisinin bugüne kadar girdiği tüm seçimlerde başarılı olduğunu dile getiren Dağ, şöyle konuştu:"15 Ocak 1994, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli günlerinden birisi. Necmettin Erbakan, Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını açıkladığı gün. 2,5 ay gibi kısa bir süre içinde Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanlığını kazanmıştı. Erbakan o gün 'Bu açıklamış olduğum aday sadece İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığını kazanmayacak bunun yanında girmiş olduğu Türkiye'deki 17 tane her genel seçimi, her yerel seçimi, her referandumu kazanacak.' deseydi, inanmazdık. İnandığımız yolda yürüdük ve şimdi 7. kongrelerimizi yapıyoruz."Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusuna değinen Hamza Dağ, bu süreçte ilgililerin başarılı çalışmalarına şahit olduklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya herkesin teşekkür etmesi gerektiğini belirten Dağ, şunları kaydetti:"Bu süreci Allah'a hamdolsun bugüne kadar gayet iyi bir şekilde götürdük. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirenler aslında bu süreçte alınan hızlı kararların ve kamuoyuna paylaşılan anlık durumların ne kadar faydalı olduğunu çok açık net bir şekilde görmüşlerdir. Eğer gözlerinde perde yoksa, kalplerinde mühür yoksa bunu görmeme ihtimalleri yok. Onun için bugüne kadar bu süreci gayet iyi bir şekilde götüren kabinemizin bütün üyelerine, Cumhurbaşkanımıza ve özellikle Sağlık Bakanımıza herhalde Türkiye'de yaşayan 83 milyon adına teşekkür etmek bir borçtur."Konuşmasında "Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi" konusundaki tartışmalara da yer veren Dağ, projenin İzmir'in gelecek 50, 100 yılı için çok önemli olduğunu söyledi.Projeyi engellenmeye çalışanların olduğunu belirten Dağ, "Bazı odalar ve bazı belediye başkanları, 'Acaba bu projede ne var? Bir dinleyelim' diye bakmıyorlar. 'Dava açalım. Davayı genel merkez sen mi açarsın, İzmir şube sen mi açarsın?'... Direkt baktıkları nokta bu." ifadelerini kullandı.Divan başkanlığını AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır'ın yaptığı kongrede seçime tek listeyle gidilirken, mevcut başkan Veysel Bakıcıol, yeniden başkanlığa seçildi.

Kaynak: AA