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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Erzurum'da

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

21.11.2019 18:28 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:28AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Erzurum'da
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.
Bazı programlar için Erzurum'a gelen Yazıcı, makamında ziyaret ettiği Sekmen'den, Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Yazıcı burada yaptığı açıklamada, belediyelerin uyum içerisinde çalışmasının şehre olumlu yansıdığını söyledi.
Yatırımların olumlu sonuçlarının vatandaşın yüzüne mutluluk olarak yansıdığını belirten Yazıcı, "Erzurum'un kalkınması ülke ekonomisinin kalkınması anlamına geliyor. Belediyelerimizin kamu kurumları ile olumlu ve uyumlu çalışmaları şehirlerin kalkınmasını sağlıyor." dedi.
Yazıcı ve beraberindekiler daha sonra Vali Okay Memiş'i ziyaret etti.
Ziyaretlerde Yazıcı'ya, eski İçişleri Bakanları AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ve Sebahattin Öztürk'ün yanı sıra eski Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak eşlik etti.

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Kaynak: AA

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