AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın Parmağı Çıktı

AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
'nın parmağı alçıya alındı.
Yazıcı, beraberindeki AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak
ve AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim ile kentte ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Yazıcı ve beraberindekilerin seyahat ettiği 53 AK 001 plakalı minibüsün sürücüsü İsmail Hakkı Kurt
, Karadeniz Sahil Yolu
'nun Derepazarı
geçişinde ışıklarda önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak için frene bastı. Araç
içinde dengesini kaybeden Yazıcı, elini ön koltuğa çarptı. Elinde oluşan ağrı nedeniyle Rize Devlet Hastanesi
'ne müracaat eden Yazıcı'nın sol elinin orta parmağında çıkık oluştuğu tespit edildi.
Daoktorlar Yazıcı'nın parmağını alçıya aldı.
Hayati Yazıcı ve beraberindekiler, daha sonra Rize Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.
Karadeniz Sahil Yolu,Rize,Hayati Yazıcı,Ak Parti
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:39