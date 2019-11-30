AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bu kongre sürecini bir düğüne çevirmemiz lazım. Düğünde dargınlık olmaz, kızgınlık olmaz, düğün davetiyesini vermemek olmaz." dedi.

Kandemir, Mersin'deki programı kapsamında partisinin Erdemli İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, vatandaşlara hitap etti.

AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu belirten Kandemir, Türkiye için el ele vererek mücadele ettiklerini söyledi.

Kandemir, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi için sürecin başladığını vurgulayarak, "Kızgınlığa, küskünlüğe, dargınlığa yer yok. Hep beraber safları genişleteceğiz. 'Ben de omuz vermek istiyorum' diyen arkadaşlarımızı işin içine dahil edeceğiz." diye konuştu.

Teşkilat üyelerinden yorulmadan çalışmalarını isteyen Kandemir, "Bu kongre sürecini bir düğüne çevirmemiz lazım. Düğünde dargınlık olmaz, kızgınlık olmaz, düğün davetiyesini vermemek olmaz." ifadesini kullandı.

Çeşitli illerden milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarının eşlik ettiği Kandemir, konuşmasının ardından ilçe teşkilatıyla sohbet etti.

Kaynak: AA