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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir Adıyaman'da partililerle buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Maalesef ana muhalefet partisi bizi anlamıyor.

08.01.2020 16:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:54AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir Adıyaman'da partililerle buluştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Maalesef ana muhalefet partisi bizi anlamıyor. Bunlar yıllarca milleti de anlamadılar. Milletin değerleriyle mücadele ettiler. Adeta milletin değerlerine savaş açtılar. Her sandığa gittiklerinde de milletimiz gereğini yaptı. Fakat bir türlü akıllanmadılar. Belli ki akıllanmayacaklar." dedi.
Kandemir, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini muhafaza eden bir ülke olduğunu belirtti.
Milletin emanetine en ufak bir zarar gelmemesi için vesayet odaklarıyla mücadele ettiklerini ifade eden Kandemir, "Biz barışçıl, adaleti arzulayan, huzurumuz olsun başka derdimiz yok diyen, köklerini medeniyetinden alan, ilhamını medeniyetinin değerlerinden alan bir siyasi hareketiz." dedi.
Kandemir, ülkede ve bölgede birlik, beraberlik ve huzurun daim olmasını dileyerek, tüm coğrafyada bunu istediklerini söyledi.
Libya tezkeresiyle ilgili tartışmaları hatırlatarak muhalefet partilerine eleştiride bulunan Kandemir, şöyle devam etti:
"Maalesef ana muhalefet partisi, bizi anlamıyor. Bunlar yıllarca milleti de anlamadılar. Milletin değerleriyle mücadele ettiler. Adeta milletin değerlerine savaş açtılar. Her sandığa gittiklerinde de milletimiz gereğini yaptı. Fakat bir türlü akıllanmadılar. Belli ki akıllanmayacaklar. Son Libya tezkeresinde, milletçe el ele vermişiz Mecliste de el ele gönül gönle milletimizin menfaatlerini savunacak bir tezkere çıkartalım... Bir de baktık ki o milliyetçi geçinenler dahil olmak üzere kol kola verdiler ve tezkereye 'hayır' dediler. Ne söylerlerse söylesinler ne yaparlarsa yapsınlar."
Konuşmaların ardından Kandemir, partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.
Ziyarette, AK Parti Adıyaman milletvekillerinden İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da hazır bulundu.

Erkan Kandemir, Adıyaman, AK Parti, Politika

Kaynak: AA

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