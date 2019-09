AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Batman'da

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Batman il başkanlığını ziyaret etti.Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'i burada AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, İl Başkanı Akif Gür ve partililer karşıladı. Kandemir, burada ilk olarak AK Parti İl Başkanı Akif Gür'den parti çalışmaları hakkında bilgi almasının ardından partililer ile toplantı salonunda bir araya geldi. Burada konuşan Kandemir, davalarının gayret üzerine kendilerini kıldığını söyledi. Ellerinden geleni yaptıklarını, mücadele ettiklerini neticeyi Allah'tan beklediklerini kaydeden Kandemir, "Batman merkezde istediğimiz sonucu elde edememiş olabiliriz, ama biz bir şeye inanıyoruz, Genel Başkanımızın söylediği kulağıma küpedir, 'Bin demir kapıyla buruşup omuzunu çürütmeden, bana olmadı efendim deme' diye. Mücadele edeceksin, gayret edeceksin, uğraşacaksın, evelallah eğer niyetini bozmazsan Rabbim bereketlendirir ve neticeyi alırsın. Şimdi bizim teşkilat mensuplarımız Batman'da geceli gündüzlü yeni bir maratona başlıyorlar. Önümüzde kongreler var. Büyük bir keyifle yapacağız kongrelerimizi. Tabi zor bir seçim dönemi geçirdik. Allah'a hamd-u senalar olsun, kazandığımız ilçelerimiz oldu, son anda 30-40 oyla kaybettiğimiz ilçelerimiz oldu. Dersimizi aldık, eksiklerimizi gördük. Eksiklerimizi gidereceğiz, dersimize iyi çalışacağız ve gereğini yapacağız sonuçta. Olağanüstü gayret gösteren kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kadın Kolları Başkanıma şükranlarımı sunuyorum. Bu salonun yarısından fazlasını kadınlar koşmuş gelmişler. İşte onlar Haticeler, onlar yürekli kahramanlar, Allah onlardan razı olsun. Gençlerimiz, ağabeylerimiz, büyüklerimiz, kanaat önderlerimizle beraber şimdi kol kola gireceğiz, şu yeni süreçte partimizi büyüteceğiz. Önümüze yeni hedefler koyacağız. Biz sadece seçimden seçime mücadele etmeyiz. Yeni arkadaşlar kazanacağız. Bunu yaparken sizden istirhamım, ricam şu: 'Ben önde olacağım, ben arkada olacağım, adımın önünde yönetim kurulu üyesi olsun' aman bunlara takılmayalım. Bizim davamızın mayasında vazife her kime verilirse verilsin, kim davet edilirse edilsin, onun yanında-arkasında durmak var. Sizden ricam, istirhamım şu, şunu başarabilirsek teşkilat olarak ' ya ben değil, Ahmet ağabey var, onu davet edelim, daha çok katkı sağlar, gönlünü de alırız, ben zaten buradayım, ben zaten davanın eriyim, gereğini yaparım' diyebilirsek eğer, hep beraber yük alırız. Recep Tayyip Erdoğan gibi çok büyük bir liderin arkasında siyaset yapıyoruz. Bazen, böyle vaktin içinden geçilirken yaptığımız işler farkına varılmaz. Çok büyük bir liderin arkasında siyaset yapıyoruz, büyük bir liderin arkasındayız. Hep söylüyorum, kökü mazide bir atinin evlatlarıyız, dün kurmadık partimizi. Bu partinin heyecanı, ilkeleri idealleri, hayalleri var, sonsuza kadar yaşayacak. Rabbim lütfetti bizler buralarda bulunuyoruz. Bu bir lütuftur. Buraya geldikten sonrası sorumluluk diye düşünüyorum. Beraber kol kola gireceğiz, el ele tutacağız, inşallah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza edeceğiz. Eğer bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın sesi gür çıkıyor ise, dünya mazlumları içindir. Birleşmiş Milletler kürsüsünden gözlerinin içine baka baka kendilerini dünyanın efendisi kabul edenler, onlara parmak sallayabiliyorsa eğer, sizin düzeniniz bize adaletsizlik getirdi, kan- gözyaşı getirdi. Oysa biz Müslüman coğrafyanın çocukları olarak bu kadim topraklarda doğmuş-büyümüş, mayasını, ruhunu buralardan almış, buralardan beslenmiş çocuklar olarak siyaset yapmanın, adaletin ne demek olduğunu size de göstereceğiz' diyebiliyorsa eğer gür sesiyle, bu senin, benim buradaki mücadeledendir" dedi.Daha sonra konuşan AK Parti Batman İl Başkanı Gür ise, 31 Mart'tan sonra kendilerinin çalışma şeklinin değiştiğini söyledi. Gür, "31 Mart'tan sonra bizim çalışma şeklimiz değişti. Her gün seçim varmış gibi çalışıyoruz ve çalışacağız. Seçimden seçime sahada değil, her gün seçim varmış gibi sahada olmaya devam ediyoruz. Biz AK Parti olarak tüm kademelerimizle birlikte bir birlik ve uyum içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunu niçin yürütüyoruz? Bunu burası vadedilmiş topraklar diye ırkçı siyonist zihniyete sahip insanlara bu memleketimizi teslim etmemek için çalışıyoruz. Irkçı Siyonist zihniyete sahip insanlara karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. İnsanın insanı sömürmesine dur diyen dünya beşten büyüktür diyen bir Cumhurbaşkanına sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır" diye konuştu.Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti. - BATMAN