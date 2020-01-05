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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den Sandıklı ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesini ziyaret ederek partililer ile bir araya geldi.

05.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:44 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den Sandıklı ziyareti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Afyonkarahisar'ın ilçesini ziyaret ederek partililer ile bir araya geldi.

Sandıklı Belediyesi Kent Park Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kandemir, Sandıklı'da ilk günden itibaren milletin teveccühüne mazhar olmuş, bir siyasi hareketin bayraktarlığını yapmış, sandıklarda beklemiş, mahallelerde, beldelerde, köylerde gayret göstermiş tüm teşkilat mensuplarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına teşekkür ettiğini söyledi.
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de "Geçirdiğimiz yerel seçimlerde teşkilatımızın başarısı bizleri ziyadesi ile onurlandırdı. Yerel seçimlerde bizlere destek veren herkese canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.
Konuşmaların ardından Sandıklı belediyesine geçen heyete, Başkan Mustafa Çöl tarafından ilçenin genel durumu hakkında brifing verildi.

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Kaynak: AA

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