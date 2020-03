AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den koronavirüs tedbirleri açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirlere ilişkin, "Bütün arkadaşlarımız olağanüstü büyük bir hassasiyetle hükümetimizin ve bakanlığımızın bu anlamdaki uyarılarını dikkate alarak teşkilat çalışmalarını yürütüyorlar." dedi.Kandemir, AK Parti'nin 81 ildeki teşkilatlarının koronavirüsle mücadele için yaptığı çalışmaları, AA muhabirine açıkladı.Hükümetin aldığı önlemlere paralel olarak teşkilatlarını süratle uyardıklarını belirten Kandemir, "Partiler malum olduğu üzere en büyük sivil toplum kuruluşları. Esasında burada sadece devletimizin değil her birimizin birey birey bunun yanında da özellikle örgütlü topluluklarının yani sivil toplum kuruluşlarının da inisiyatif alması lazım." diye konuştu.Kandemir, AK Parti'nin Türkiye'nin her yerinde her ilçesinde, beldesine ve mahallesinde teşkilatı bulunduğunu hatırlatarak, "Sadece AK Parti değil aslında bütün siyasi hareketlerin Türkiye'nin her ilçesinde temsilcilikleri var hep birlikte buna omuz vermek, bu mücadeleye katkı sunmamız lazım." ifadelerini kullandı.Koronavirüsle mücadelede ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalışmalarını yürüttüklerine değinen Kandemir, "Teşkilatlarımıza uyarılar yaptık, birincisi dedik ki bir defa bütün teşkilatlarımız olağanüstü dikkatli olacaklar, el dezenfektanları teşkilatlarımızın girişinde ve çıkışında muhakkak bulunacak. Yine bakanlığımızın ifade ettiği el yıkamayla alakalı hassasiyeti bütün teşkilatlarımıza ve üyelerimize sizlerde aktarın dedik teşkilatlarımıza." diye konuştu.Kandemir, 7'nci Olağan Kongre sürecinde olduklarını ve geçen hafta 116 ilçe kongresini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ertelediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Her ne kadar çok olağanüstü önlemler almamıza rağmen salonları havalandırmıştık ve çok ciddi önlemler almıştık. Fakat buna rağmen Genel Başkanımızın talimatı 'Biz önlemlerimizi alalım' şeklinde olunca kongrelerimizi iptal ettik. Şu anda hangi ilçe binamıza giderse gitsin vatandaşlarımız görürler ve farkederler ki arkadaşlarımız büyük bir hassasiyetle bu uyarılara hem uyuyorlar hem de çevrelerine aktarıyorlar bunları. Biz şimdi üyelerimize teşkilatlarımız üzerinden tüm vatandaşlarımıza bu manada hükümetin o önlemler paketini ve önlemlerle ilgili söylediğini aktarmaya çalışıyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye şu ana kadar olağanüstü başarıyla yürüttü bu mücadeleyi. İnşallah bu virüs tehlikesi ortadan kalktığında geriye dönük baktığımızda, bu süreci ne kadar başarılı atlatmışız böyle diyeceğiz ve böyle inanıyoruz. Hepimize sorumluluk düşüyor."Bütün siyasi partilerin koronavirüsle mücadeleye gönülden destek vermesi gerektiğinin önemli olduğuna işaret eden Erkan Kandemir, "Nihayetinde gönüllüler ordusuyla hep beraber vatandaş olarak sorumluluk alır, biz de üzerimize düşeni yaparsak eğer son derece başarılı oluruz. Buna inanıyoruz, onun için bir çağrımızda var esasında bütün siyasi partilere, 'Gelin hep beraber biz bu hassasiyeti gösteriyoruz, gelin hep birlikte bu hassasiyeti çoğaltalım' bizim bütün siyasi partilerin Türkiye'nin her yerinde bütün hücrelerinde yöneticileri var o yöneticiler üzerinden örneklik teşkil edelim. Topluma sorumlu birer sivil toplum kuruluşu edasıyla ve tavrıyla üzerimize düşeni biz de yapmış olalım hükümetimizin uyarıları çerçevesinde." değerlendirmesinde bulundu.Erkan Kandemir, ilk andan itibaren 81 il ve 973 ilçe teşkilatına uyarı yazıları gönderdiklerini, arkadaşlarının bina içinde, dışında ve teşkilat ilişkilerinde azami hassasiyet göstermelerini istediklerine değinerek, "Yapılan faaliyetleri mümkün olduğu kadar bu hijyen kuralları içerisinde ve uyarılar çerçevesinde yapmalarını arzu ediyoruz. Bütün arkadaşlarımız olağanüstü büyük bir hassasiyetle hükümetimizin ve bakanlığımızın bu anlamdaki uyarılarını dikkate alarak teşkilat çalışmalarını yürütüyorlar." mesajını paylaştı.AK Parti Genel Merkez Binasına ayrıca Sağlık Bakanlığınca enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine yönelik hazırlanan uyarı afişleri de bütün katlara asıldı.Öte yandan, Genel Merkezde katların giriş ve çıkış noktalarına dezenfektanlar yerleştirildi.

Kaynak: AA