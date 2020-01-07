Haberler » Politika » AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: 'Türkiye'nin milli menfaatlerine muhalefet ediyorlar' - Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Türkiye'nin milli menfaatlerine muhalefet ediyorlar"

Elazığ'da İlçe teşkilatlarını gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: " AK Parti'ye muhalefet edeceğiz diye Türkiye'nin milli menfaatlerine muhalefet ediyorlar.

07.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:42 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir:
Elazığ'da İlçe teşkilatlarını gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: " AK Parti'ye muhalefet edeceğiz diye 'nin milli menfaatlerine muhalefet ediyorlar. Bunu iyi anlatmamız lazım"dedi.

Elazığ'a gelen AK Parti'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Karakoçan, Kovancılarda ve Palu' da ilçe teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Partilerinin 18 sene içerisinde çok badireler atlattığına değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: "Biz yaşanacak her şeyi yaşmış bir milletiz ama ne yaparlarsa yapsınlar aramıza nifak sokamayacaklar. Huzurumuzu bozamamışlar, kardeşliğimize kast edememişler. Bunlara fırsat vermemişiz. Tuzaklar kurmuşlar, yetmemiş örgütler icat etmişler yetmemiş acaba bunları dinlerinden uzaklaştırırsak bir şey elde edebilirmiyiz demişler. Onunla ilgili oyunlar kurmuşlar, ama bin şükür ki başarılı olamadılar, olamayacaklar ve İnşallah yarınlara dairde çocuklarımıza bir miras bırakacaksak bu kardeşliğimizi, şanlı bayrağımızı, birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu miras bırakacağız"diye konuştu.

Bunların bir ittifak oluşturduğunu aktaran Kandemir, "Bunlar AK Parti'ye muhalefet etmekle, Türkiye'ye muhalefet ettiklerinin farkına varamıyorlar. AK Parti'ye muhalefet edeceğiz diye Türkiye'nin milli menfaatlerine muhalefet ediyorlar. Bunu iyi anlatmamız lazım. 100 sene sonrasında bize geriye dönüp bakanlar torunlarımız onlarda da Allah razı olsun diyecekler. İsimsiz kahramanlardan oluşuyor bizim teşkilatımız. Gece gündüz çalışan emek veren arkadaşlarımızdan oluşuyor. Hiçbir dengeye yaslanmadan katile katil maktule maktul diye biliyorsak, sizlerin desteği ile oluyor. Sağlam, sıkı duruşu ile oluyor. Bunu sulandırmayacağız. 7. olağan kongremizle kardeşliğimize birliğimize beraberliğimize vesile kılacağız"ifadelerini kullandı.

Saldırının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olmadığını, milletin kendisine birliğine beraberliğine olduğunu vurgulayan Kandemir, bu saldırıları püskürtüp, yeni bir şey inşa ettiklerini kaydetti.

İlçe ziyaretlerinde Kandemir'e Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerihoğulları, Milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, İlçe belediye başkanları ve parti teşkilatı eşlik etti. - ELAZIĞ

AK Parti, Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

19:07   Adalet Bakan Yardımcısı Kuş, hükümlü ve tutuklu çocuklarla bir araya geldi - Haberler
19:01   Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Suriye lideri Beşar Esad'a ziyaret - Haberler
19:00   Anaokulu öğrencileri, ilkel baskı resim tekniğini üniversitede öğrendi - Haberler
18:51   Kadıköy'de hırsızlık şüphelileri polise ateş açtı: 1 polis yaralı - Haberler
18:45   Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Haberler
18:43   Son Dakika: İzdiham nedeniyle ertelenen Kasım Süleymani'nin defin işlemi yeniden başladı - Haberler
18:41   Şişli'de korkunç cinayet! Ünlü iş insanının oğlu bıçaklanarak öldürüldü - Haberler
18:31   Kan donduran infaz! Katil, her saniyesini arkadaşına kaydettirdi - Haberler
18:02   Son dakika: Kasım Süleymani'nin cenazesinde yaşanan izdihamda ölü sayısı 50'ye yükseldi - Haberler
7.01.2020 19:14:58