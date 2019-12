AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Vesayet odaklarını çukurlara gömdük"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Türkiye 'de vesayet odaklarını başlarını kaldıramayacakları şekilde gerilettiklerini, çukurlara gömdüklerini belirterek, "Şimdi dünyada vesayete karşı sesimizi, sözümü yükseltiyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın neresinde mazlum ve mağdur varsa onun sözü, itirazı olmanın mücadelesini veriyoruz." dedi.Kandemir, İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen teşkilat toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren gönüllerde hissedilmesine vesile olan kadınıyla, erkeğiyle tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.AK Parti'nin vefa teşkilatı olduğunu ifade eden Kandemir, "Bu hareket ne zaman milletin huzuruna gitse ne zaman vesayet odakları üzerimize gelse, karanlık gözükse de ufuk, milletin yanına koştuğunda bu millet hep kapısını aralamış ve o ışıkla biz, Allah'a hamdolsun nice sabahları aydın etmiş ve yol yürümüşüz. Bu millet yeri geldiğinde oyunları bozmuş, tuzakları parçalamış ve meydanlara inerek kurşunların üzerine yürümüştür." dedi.Kandemir, AK Parti'yi milletin kurduğunu belirterek, partinin 18. yılında da aynı heyecanı muhafaza ettiğini dile getirdi.Türkiye'de vesayete karşı hak ve hakkaniyetin yanında durma mücadelesini küresel düzeyde liderlikle seslendirdiklerini vurgulayan Kandemir, "Türkiye'de vesayet odaklarını başlarını kaldıramayacakları şekilde gerilettik ve çukurlara gömdük, bin şükür. Şimdi dünyada vesayete karşı sesimizi, sözümü yükseltiyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyanın neresinde mazlum ve mağdur varsa onun sözü, itirazı olmanın mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.Kandemir, teşkilat mensuplarının benlik davasına düşmeden "bizi" nasıl inşa ederiz hayaliyle gayret gösterdiklerini belirterek, AK Parti teşkilatının birbirlerini yiyerek beslenenlerden ve birilerinin emeğini zimmetine geçirenlerden olamayacağını aktardı."Dadaş şehir her defasında bizleri ve Erdoğan'ı bağrına basmıştır"Yakında il ve ilçelerde şenlik havasında kongreler yapacaklarını aktaran Kandemir, şunları kaydetti:"Ben demeden bizi inşa etmenin mücadelesini vereceğiz ve AK Parti sadece Türkiye'nin değil, dünyanın, insanlığın vicdanı olmaya ve hakkı, hakkaniyeti haykırmaya devam edecektir. Bizler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında sağlam durmaya devam edeceğiz. Erzurum'a ne zaman gelsek gönlü geniş bu dadaş şehir her defasında bizleri ve Erdoğan'ı bağrına basmıştır. Erzurum böyle durursa Erdoğan'ın sesi kısılmaz. Kim parmak sallarsa sallasın, hangi planı çizerse çizsin yeter ki biz şu birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim""Türkiye ne zaman iyi bir şey yapsa bunların içine kurt düşer"Bu topraklara ait olmayanlar, yerli ve milli olmayanlar yalanlarla üzerlerine gelse de muvaffak olamayacaklarını vurgulayan Kandemir, "Geçen haftalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonda bir yalan fısıldadı. Bir gazeteci attı bir şey, o da arkasına takıldı. Cumhurbaşkanımız da bekledi belki utanırlar diye ama bunlarda utanma yok. Cumhurbaşkanımız 'Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, iddianı ispatla istifa edeceğim peki sen ne yapacaksın?' dedi. Bu beyefendi ise yalanı ortaya çıkınca hiçbir şey olmamış gibi, onun kulağına fısıldayanlar 'yanlış yaptık, özür diliyoruz' dedi. Fakat yalan söylemeyi adet haline getiren Sayın Kılıçdaroğlu ise aynen yalanlarına başka yalanlar ekleyerek sıralamaya devam etti. Ne zaman Türkiye başaracak olsa ne zaman iyi bir şey yapsa bunların içine kurt düşer. " ifadelerini kullandı.Kandemir, milletin ve Erzurumlunun yalancılara her zaman sandıkta en iyi dersi verdiğini belirterek, toplantıya yoğun katılımdan dolayı AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ve tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.