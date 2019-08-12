AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: "Önümüzdeki süreçte seçimsiz bir 4 buçuk yıl var"

SAMSUN (İHA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Önümüzdeki süreçte 4 buçuk yıl var. Tertemiz, pırıl pırıl, seçimsiz. İnşallah işimize gücümüze odaklanacağımız, çok önemli proje ve çalışmaları hayata geçireceğimiz bir 4 buçuk yıl var" dedi.



Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Samsun İl Başkanlığınca bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. İl Başkanlığında gerçekleştirilen bayramlaşmada açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tüm gelişmiş ülkeler başta olmak üzere böyle bir 17 yıl parlak dönemi yaşayan hiçbir millet yok. 4 yıl sonra yeniden seçim olacak ve önümüzdeki seçimde oy kullanacak olan insanların yaklaşık yüzde 45'i bizim iktidarımızı biliyor daha evvelini bilmiyor olacak. Dolayısıyla yeni bir AK Parti, yeni söylemli bir AK Parti, bu olguyu dikkate alan bir AK Parti olacak. Nesil değişimdeki ortaya çıkan olguyu çok iyi okuyarak bu yüzde 50'ye ulaşacak olan yeni seçmenin beklentilerini, gelecek kaygısını, istikbal algısını okuyarak onlara göre şekillenen bir atmosferde inşallah seçim safına gireceğiz" dedi.



"Daha yapacağımız çok iş var"



AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ise, AK Parti'nin Türkiye'ye 18 yıl içerisinde 60 yılda kazandırılamayacak kadar büyük hizmetler verdiğini ifade ederek, "Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18. Çünkü gerçekten 18 yılda çok büyük işler başardı AK Parti. Daha yapacağımız çok iş var" diye konuştu.



"Önümüzdeki süreçte 4 buçuk yıl var"



Daha sonra açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da, liderleri Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte hayalleri ve güçlü hedeflerinin olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı:



"Liderimize Allah uzun ömürler versin. Gideceğimiz çok yolumuz var. Çözeceğimiz çok problem var. Hayatımıza getireceğimiz, yaşayacağımız daha birçok yenilik var. Tabi şehitlerimizin adını anmadan geçersek bugün burada varlığımızı eksik olarak yerine getirmiş oluruz. Bizler bugün onların sayesinde buralardayız, bir aradayız ve hala kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz baki. Bu ülkede, bu topraklarda bu evlatlarımız olduğu sürece de baki kalacak. Vatan evlatlarının bu bıraktığı vatana sahip çıkmak üzere bugün AK Parti çatısı altında bir aradayız. Önümüzdeki süreçte 4 buçuk yıl var. Tertemiz, pırıl pırıl, seçimsiz. İnşallah işimize gücümüze odaklanacağımız, çok önemli proje ve çalışmaları hayata geçireceğimiz bir 4 buçuk yıl. Bu süre çerçevesinde Sonbaharla birlikte başlayacağımız o yenilenme, tazelenme adını koyduğumuz kongre süreçlerimizle birlikte inşallah gelişen kadrolarımızla bu sürece sahip çıkacağız. Vatandaşımızın derdine derman olmaya devam edeceğiz. Sorunları bire bir sokakta, sahada duymaya, onlara çözüm üretmeye devam edeceğiz. Hamd olsun AK Parti Samsun ailesi olarak bu 4 buçuk yılı kendimize fırsat olarak görüyoruz."



Karaaslan'ın konuşmasının ardından bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Törene ayrıca, AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı ve parti teşkilat üyeleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA