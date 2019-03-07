AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan'dan Regaip Kandili Mesajı

Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Dünya mazlumlarının güvenli sığınağı, yeryüzünde insanlık ve adaletin yegane savunucusu ülkemizin ilerlemesinin önüne çıkarılan tüm engelleri aşarak, tarihi sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirebilmek için bugün birlik beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.Karaaslan, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, kandil gecelerinin rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı, toplumu oluşturan bireylerin birbirinden güç aldığı, cömertliğin, paylaşmanın, yardımlaşmanın, merhamet duygusunun doruğa çıktığı kıymetli zaman dilimleri olduğunu vurguladı.Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi Regaip Kandili'ne milletçe bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğu içinde olduklarını belirten Karaaslan, şunları kaydetti:"Regaip Kandili ile başlayıp Kadir Gecesi ile sona eren üç ayları ve bu mübarek geceyi en iyi şekilde değerlendirerek birbirimize kenetlenmeli, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmeliyiz. Dünya mazlumlarının güvenli sığınağı, yeryüzünde insanlık ve adaletin yegane savunucusu ve temsilcisi ülkemizin ilerlemesinin önüne çıkarılan tüm engelleri aşarak, tarihi sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirebilmek için bugün birlik beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz."Karaaslan, "Tüm hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyor, yüce Mevla'dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını, tüm insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.